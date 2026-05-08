Τραμπ: Σε ισχύ τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Τριήμερη εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα τεθεί σε ισχύ από αύριο, Σάββατο, έως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Η κατάπαυση του πυρός έρχεται σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή τους εορτασμούς για την Ημέρα της Νίκης στις 8 και 9 Μαΐου. Σήμερα, 8 Μαΐου 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε όχι μόνο την εφαρμογή της εκεχειρίας αλλά και την παράτασή της για ακόμη δύο ημέρες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχει συμφωνηθεί και ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε πλευρά.
«Το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελπίζω ότι αυτό είναι το ξεκίνημα του τέλους ενός πολύ μακρού, φονικού και σκληρού πολέμου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ελπίζω ότι αυτό είναι το ξεκίνημα του τέλους ενός πολύ μακρού, φονικού και σκληρού πολέμου. Οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζονται και πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Η ανάρτηση του«Με χαρά ανακοινώνω ότι θα ισχύσει τριήμερη εκεχειρία (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η γιορτή στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία, καθώς και αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει την αναστολή κάθε πολεμικής δραστηριότητας, καθώς και την ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα.
