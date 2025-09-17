Έλενα Τσαγκρινού για τη μητρότητα: Αυτός ο ρόλος είναι ο δυσκολότερος, αλλά το βιώνω μοναδικά
Έλενα Τσαγκρινού για τη μητρότητα: Αυτός ο ρόλος είναι ο δυσκολότερος, αλλά το βιώνω μοναδικά
Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μπορεί να περνάει μια μητέρα και ένας πατέρας με ένα παιδί, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Τη ζωή της μετά την απόκτηση του γιου της, περιέγραψε η Έλενα Τσαγκρινού, δηλώνοντας πως η μητρότητα είναι ο πιο δύσκολος ρόλος που έχει αναλάβει, της δημιουργεί όμως μοναδικά συναισθήματα, όπως είπε.
Πριν από περίπου έναν χρόνο, η τραγουδίστρια και ο Dj Stephan απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Σε δηλώσεις που έκανε η Έλενα Τσαγκρινού στην εκπομπή «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη μητρότητα και ανέφερε ότι ο γιος της είναι ένα ζωηρό παιδί, κάτι που ωστόσο δεν της προκαλεί αναστάτωση.
Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια σημείωσε: «Αυτός ο χρόνος ήταν πολύ δύσκολος, το “επάγγελμα” της μαμάς είναι το δυσκολότερο και το κατάλαβα μόλις έγινα κι εγώ. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μπορεί να περνάει μια μαμά κι ένας μπαμπάς με παιδί. Είναι μοναδικά, το βιώνω απίστευτα. Έφτασε ενός έτους και νιώθω ότι έχω το άλλο μου μισό. Είναι ζωηρός, αλλά μου αρέσει. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν χρειάστηκε να πάμε με το μωρό στο νοσοκομείο, μου έπεσε από το καρεκλάκι και τρέχαμε πανικόβλητοι. Αλλά δόξα τον Θεό, όλα καλά».
