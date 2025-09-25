Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους
GALA
Έλενα Τσαγκρινού DJ Stephan Βάφτιση γιος

Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους

Το μυστήριο πραγματοποιείται σήμερα στο Πόρτο Ράφτη, με το παιδί του ζευγαριού να παίρνει το όνομα Ηρακλής

Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους
Ιωάννα Μαρίνου
Τον γιο τους βαφτίζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan. Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Αύγουστο του 2024.

Το μυστήριο πραγματοποιείται στον ναό της Αγίας Μαρίνας στο Πόρτο Ράφτη, με το παιδί να παίρνει το όνομα Ηρακλής. Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το ζευγάρι απαθανατίζεται να καταφτάνει μαζί με τον γιο του, ενώ παρουσιάστηκαν και λεπτομέρειες από τον στολισμό, αλλά και τα βαφτιστικά ρούχα.

Η Έλενα Τσαγκρίνου επέλεξε μια γαλάζια τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ, διαφάνειες και τρισδιάστατα λουλούδια. Από την άλλη, ο Dj Stephan φόρεσε ένα σκούρο μπλε κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό t-shir και sneakers ίδιου χρώματος.

Δείτε τις φωτογραφίες
Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους
Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους
Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους
Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους
Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους
Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους
Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους


Φωτογράφιες: NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Ασύλληπτη τραγωδία στη Φωκίδα - 5χρονο πέθανε ξαφνικά μετά από ίωση

Πωλείται έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης