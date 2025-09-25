Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους
Έλενα Τσαγκρινού - Dj Stephan: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου τους
Το μυστήριο πραγματοποιείται σήμερα στο Πόρτο Ράφτη, με το παιδί του ζευγαριού να παίρνει το όνομα Ηρακλής
Τον γιο τους βαφτίζουν σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan. Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Αύγουστο του 2024.
Το μυστήριο πραγματοποιείται στον ναό της Αγίας Μαρίνας στο Πόρτο Ράφτη, με το παιδί να παίρνει το όνομα Ηρακλής. Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το ζευγάρι απαθανατίζεται να καταφτάνει μαζί με τον γιο του, ενώ παρουσιάστηκαν και λεπτομέρειες από τον στολισμό, αλλά και τα βαφτιστικά ρούχα.
Η Έλενα Τσαγκρίνου επέλεξε μια γαλάζια τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ, διαφάνειες και τρισδιάστατα λουλούδια. Από την άλλη, ο Dj Stephan φόρεσε ένα σκούρο μπλε κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό t-shir και sneakers ίδιου χρώματος.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογράφιες: NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
