Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Μαζωνάκη: Λυπάμαι που τον ακούμπησαν κάποιοι, κάθε παρουσιαστής κρίνεται
Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Μαζωνάκη: Λυπάμαι που τον ακούμπησαν κάποιοι, κάθε παρουσιαστής κρίνεται
Επειδή είναι μια κακή στιγμή στη ζωή του, πρέπει να κάτσω εγώ και να το βγάλω στα μανταλάκια; πρόσθεσε
Για το ζήτημα που προέκυψε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, αλλά και για τον ανταγωνισμό στην τηλεόραση μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής ξεκαθάρισε ότι δεν έχει την «πόρτα ανοιχτή» για όλους τους καλεσμένους, εξήγησε γιατί δεν θα καλούσε κάποιον που δεν συμπαθεί, ενώ δεν έκρυψε τη λύπη του για την έκταση που πήρε η υπόθεση του τραγουδιστή.
Παράλληλα, ο παρουσιαστής μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» για το πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος τέτοιες τηλεοπτικές αναφορές. «Θα έβλεπα τον Γιώργο Λιάγκα πρώτο καλεσμένο στην εκπομπή μου. Η πόρτα δεν είναι ανοιχτή για όλους. Όπως κι αυτοί μπορεί να μη θέλουν να έρθουν σε εμένα. Αν δεν συμπαθώ κάποιον, δεν θέλω να τον φέρω καλεσμένο. Όπως και δεν με γουστάρουν και δεν θέλουν να έρθουν και καλά κάνουν. Υπάρχει περίπτωση αδίκως να μη συμπαθιόμαστε», δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
Δείτε το βίντεο
Για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και την έκταση που πήρε, ο παρουσιαστής σημείωσε: «Είμαι βαθιά λυπημένος. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Όταν πήγαιναν να μιλήσουν για τον Μαζωνάκη, άλλαζα αμέσως κανάλι. Τα ελληνικά δικαστήρια είναι γεμάτα 70% από υποθέσεις οικογενειακών ιστοριών. Επειδή είναι μια κακή στιγμή στη ζωή τους, πρέπει να κάτσω εγώ και να το βγάλω στα μανταλάκια; Λυπάμαι που τον ακούμπησαν κάποιοι. Δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοιες ιστορίες. Κάθε παρουσιαστής έχει δικαίωμα να το κάνει και κρίνεται».
Παράλληλα, ο παρουσιαστής μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» για το πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος τέτοιες τηλεοπτικές αναφορές. «Θα έβλεπα τον Γιώργο Λιάγκα πρώτο καλεσμένο στην εκπομπή μου. Η πόρτα δεν είναι ανοιχτή για όλους. Όπως κι αυτοί μπορεί να μη θέλουν να έρθουν σε εμένα. Αν δεν συμπαθώ κάποιον, δεν θέλω να τον φέρω καλεσμένο. Όπως και δεν με γουστάρουν και δεν θέλουν να έρθουν και καλά κάνουν. Υπάρχει περίπτωση αδίκως να μη συμπαθιόμαστε», δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
Δείτε το βίντεο
Για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και την έκταση που πήρε, ο παρουσιαστής σημείωσε: «Είμαι βαθιά λυπημένος. Δεν ασχολήθηκα καθόλου. Όταν πήγαιναν να μιλήσουν για τον Μαζωνάκη, άλλαζα αμέσως κανάλι. Τα ελληνικά δικαστήρια είναι γεμάτα 70% από υποθέσεις οικογενειακών ιστοριών. Επειδή είναι μια κακή στιγμή στη ζωή τους, πρέπει να κάτσω εγώ και να το βγάλω στα μανταλάκια; Λυπάμαι που τον ακούμπησαν κάποιοι. Δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοιες ιστορίες. Κάθε παρουσιαστής έχει δικαίωμα να το κάνει και κρίνεται».
Ειδήσεις σήμερα:
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli
Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια
Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ειδήσεις σήμερα:
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα