Γρηγόρης Αρναούτογλου για Νάνσυ Αντωνίου: Θα μπορούσα να της κάνω πρόταση γάμου και να την παντρευτώ
Δεν λέω ποτέ όχι, είπε ο παρουσιαστής αναφερόμενος στη σχέση του με τη σύντροφό του
Για το εάν θα παντρευόταν με τη σύντροφό του, Νάνσυ Αντωνίου, ρωτήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον παρουσιαστή να δηλώνει πως δεν θα ήταν αρνητικός σε μια τέτοια προοπτική για τη σχέση τους.
Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι τον προβληματίζουν τα υποτιθέμενα «ευτυχισμένα ζευγάρια» που κρύβουν προβλήματα πίσω από την εικόνα που παρουσιάζουν στους γύρω τους. Για τον ίδιο μεγαλύτερη σημασία έχει η ουσιαστική παρουσία μέσα σε μία σχέση και όχι οι κοινωνικές συμβάσεις.
Πιο αναλυτικά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε στην εκπομπή «Το'χουμε», την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου: «Θα μπορούσα να παντρευτώ με τη Νάνσυ. Δεν λέω ποτέ όχι, θα μπορούσα να της κάνω και πρόταση γάμου, θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Επειδή βλέπω διάφορα πράγματα, καίγομαι μέσα μου. Βλέπω διάφορα υποτιθέμενα, ευτυχισμένα ζευγάρια που πίσω από έναν τάχα ευτυχισμένο γάμο κρύβονται άλλα και καμιά φορά πνίγομαι. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να είσαι εκεί όταν είσαι, παρά όλα τα άλλα τα τριγύρω. Αλλά θα μπορούσα και να κάνω πρόταση γάμου και να παντρευτώ».
Μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής μίλησε και για τη σχέση του με τον 12χρονο γιο του, Αναστάση, διευκρινίζοντας ότι το μόνο που ζητάει από εκείνον είναι να του λέει την αλήθεια. «Με τον Αναστάση μια κουβέντα κάνω, να μου λέει την αλήθεια. Του λέω ''πες μου την αλήθεια και μη φοβάσαι τίποτα. Θα με σκοτώσεις ψυχολογικά αν μάθω ότι μου είπε ψέματα, ενώ σου λέω ότι είμαι κοντά σου σε όλα. Όποιον και να αγαπήσεις, όποιον άνθρωπο και να θελήσεις, ό,τι δουλειά αποφασίσεις να κάνεις στη ζωή σου θα είμαι δίπλα σου», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
