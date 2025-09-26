«The Social Network»: Ανακοινώθηκε ο τίτλος και η ημερομηνία κυκλοφορίας του σίκουελ
Στην ταινία θα πρωταγωνιστούν η Μάικι Μάντισον και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, ενώ τη σκηνοθεσία και το σενάριο θα υπογράψει ο Άαρον Σόρκιν
Το σίκουελ του «The Social Network», σε σενάριο και σκηνοθεσία Άαρον Σόρκιν, μόλις απέκτησε τίτλο και ημερομηνία κυκλοφορίας. Όπως έκανε γνωστό η Sony Pictures, η συνέχεια της δημοφιλούς ταινίας του Ντέιβιντ Φίντσερ, που θα φέρει τον τίτλο «The Social Reckoning» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 9 Οκτωβρίου του 2026.
Το πολυσυζητημένο καστ περιλαμβάνει τους Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Μπιλ Μπερ και τον Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του Ζούγκερμεργκ.
Το νέο πρότζεκτ επικεντρώνεται σε μια νεαρή μηχανικό του Facebook, τη Φράνσις Χάουγκεν (Μάντισον), η οποία συνεργάζεται με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Τζεφ Χόροβιτς (Γουάιτ) σε μια επικίνδυνη αποστολή προκειμένου να φέρουν στο φως τα μεγαλύτερα μυστικά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.
Η ιστορία εκτυλίσσεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της αρχικής ταινίας, που επικεντρώθηκε στη δημιουργία του Facebook από τον Μαρκ Ζούγκερμπεργκ (Τζέσι Άιζενμπεργκ).
Το «The Social Network» είχε αποφέρει 226 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και είχε αποσπάσει οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους και για Καλύτερη Ταινία. Τελικά, κέρδισε τρία χρυσά αγαλματίδια με ένα από αυτά να απονέμεται στον Άαρον Σόρκιν για Καλύτερο Προσαρμοσμένο Σενάριο.
'The Social Network Part II' Gets New Title and 2026 Fall Release https://t.co/nNMVZiJgsH— The Hollywood Reporter (@THR) September 26, 2025
