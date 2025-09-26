«The Social Network»: Ανακοινώθηκε ο τίτλος και η ημερομηνία κυκλοφορίας του σίκουελ
GALA
Άαρον Σόρκιν Σίκουελ

«The Social Network»: Ανακοινώθηκε ο τίτλος και η ημερομηνία κυκλοφορίας του σίκουελ

Στην ταινία θα πρωταγωνιστούν η   Μάικι Μάντισον και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, ενώ τη σκηνοθεσία και το σενάριο θα υπογράψει ο Άαρον Σόρκιν

«The Social Network»: Ανακοινώθηκε ο τίτλος και η ημερομηνία κυκλοφορίας του σίκουελ
Γεωργία Κοτζιά
Το σίκουελ του «The Social Network», σε σενάριο και σκηνοθεσία Άαρον Σόρκιν, μόλις απέκτησε τίτλο και ημερομηνία κυκλοφορίας. Όπως έκανε γνωστό η Sony Pictures, η συνέχεια της δημοφιλούς ταινίας του Ντέιβιντ Φίντσερ, που θα φέρει τον τίτλο «The Social Reckoning» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 9 Οκτωβρίου  του 2026.

Το πολυσυζητημένο καστ περιλαμβάνει τους Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Μπιλ Μπερ και τον Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του Ζούγκερμεργκ.

Το νέο πρότζεκτ επικεντρώνεται σε μια νεαρή μηχανικό του Facebook, τη Φράνσις Χάουγκεν (Μάντισον), η οποία συνεργάζεται με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Τζεφ Χόροβιτς (Γουάιτ) σε μια επικίνδυνη αποστολή προκειμένου να φέρουν στο φως τα μεγαλύτερα μυστικά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Η ιστορία εκτυλίσσεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της αρχικής ταινίας, που επικεντρώθηκε στη δημιουργία του Facebook από τον Μαρκ Ζούγκερμπεργκ (Τζέσι Άιζενμπεργκ).

Το «The Social Network» είχε αποφέρει 226 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και είχε αποσπάσει οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους και για Καλύτερη Ταινία. Τελικά, κέρδισε τρία χρυσά αγαλματίδια με ένα από αυτά να απονέμεται στον Άαρον Σόρκιν για Καλύτερο Προσαρμοσμένο Σενάριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα - Δείτε βίντεο

Σε κελί 9 τετραγωνικών αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί – Έγκλειστος 23 ώρες την ημέρα

Σε πιθανή μόλυνση από στρεπτόκοκκο οφείλεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή ο θάνατος της Μαρίσσας Λεμού
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης