Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα - Δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία θα φέρει πίσω τους ομήρους και θα τερματίσει τον πόλεμο