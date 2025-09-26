Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα - Δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία θα φέρει πίσω τους ομήρους και θα τερματίσει τον πόλεμο
«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
«Η συμφωνία θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, θα φέρει ειρήνη», είπε ο Τραμπ σε συνομιλία του με τους δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παραστεί στο τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη.
Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ γίνονται λίγο μετά την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Εν μέσω αποδοκιμασιών, αλλά και αποχωρήσεων από την αίθουσα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά στη Γάζα όσο το δυνατόν γρηγορότερα».
«Τα τελευταία κατάλοιπα της Χαμάς είναι κρυμμένα στη Γάζα», ανέφερε ο Νετανιάχου, που διαμήνυσε ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστραφούν οι όμηροι. «Καταθέστε τα όπλα σας. Απελευθερώστε όλους τους ομήρους τώρα… Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν όχι, το Ισραήλ θα σας καταδιώξει», είπε, απευθυνόμενος στη Χαμάς.
Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα σε μουσουλμάνους ηγέτες, από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Πληροφορίες ανέφεραν ότι το «σχέδιο 21 σημείων» που παρουσίασε ο Τραμπ, προτείνει μεταξύ άλλων την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων, τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός, και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.
Για την επόμενη ημέρα, η πρόταση περιλαμβάνει μεταπολεμικό σχέδιο με μηχανισμό διακυβέρνησης χωρίς τη Χαμάς, δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες και χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή, με βάση την πρόταση, θα έχει κάποιας μορφής εμπλοκή.
🚨BREAKING: President Trump announces, "It's looking like we have a deal on Gaza" that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG— Fox News (@FoxNews) September 26, 2025
«Σχέδιο 21 σημείων»
