Σε πιθανή μόλυνση από στρεπτόκοκκο οφείλεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή ο θάνατος της Μαρίσσας Λεμού

Η οικογένεια αναμένεται σύντομα να ενημερωθεί εγγράφως για το πόρισμα του Βρετανού ιατροδικαστή - «Η αντιμετώπιση των γιατρών δεν ήταν αυτή που έπρεπε, πρέπει να διερευνηθεί τυχόν λοιμώδης αιτιολογία που οδήγησε στον θάνατό της», λέει ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης