Έλενα Γαλύφα: Θα προτιμούσα να είχα γεννηθεί άντρας, βαριέμαι τα κομμωτήρια και να με βάφουν
Πρέπει όμως να φροντίζουμε τον εαυτό μας, γιατί είμαστε γυναίκες και μεγαλώνουμε, σχολίασε η fashion blogger
Στην περιποίηση του εαυτού της αναφέρθηκε η Έλενα Γαλύφα, δηλώνοντας πως την κουράζει ο καλλωπισμός, ενώ σχολίασε με χιούμορ πως θα προτιμούσε να είχε γεννηθεί άντρας.
Η fashion blogger εξήγησε, πως οι άντρες αρκούνται σε μια κρέμα, ενώ εκείνη θεωρεί ότι το να πηγαίνει σε κομμωτήρια και να βάφεται, είναι χαμένος χρόνος, που θα μπορούσε να αξιοποιεί διαφορετικά, όπως για τον ύπνο της.
Παρ’ όλα αυτά, παραδέχτηκε πως οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν τον εαυτό τους. Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου είπε: «Λυπάμαι που θα το πω, αλλά θα προτιμούσα να είχα γεννηθεί άντρας. Τους ζηλεύω πάρα πολύ που δεν κάνουν τίποτα. Μια κρέμα και πολύ είναι. Βαριέμαι να πηγαίνω σε κομμωτήρια, να με βάφουν για να βγω έξω. Το θεωρώ όλο αυτό χρόνο που σπαταλάω, ενώ θα μπορούσα να κοιμηθώ. Πρέπει όμως να φροντίζουμε τον εαυτό μας, γιατί είμαστε γυναίκες και μεγαλώνουμε».
