Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Θα μπορούσε να κάνει σπουδαία καριέρα, θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό την οικογένειά του
Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Θα μπορούσε να κάνει σπουδαία καριέρα, θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό την οικογένειά του
Δεν μπορώ να ακούω υποκρισίες, ότι ανησυχούν, θα μπορούσαν να ανησυχήσουν και πριν 10-20 χρόνια, πρόσθεσε
Για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση της οικογένειας Μαζωνάκη μίλησε ο Νίκος Μουρατίδης, όωπς και για την υγεία της Μαρινέλλας, έναν χρόνο μετά το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη. Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός δεν δίστασε να εκφράσει την απογοήτευσή του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, να καταλογίσει ευθύνες στην οικογένειά του και παράλληλα να στραφεί με αιχμές εναντίον του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος, όπως είπε, μιλάει για ζητήματα που δεν τον αφορούν.
Σε δηλώσεις του στο Happy Day, ο Νίκος Μουρατίδης ανέφερε: «Τον Μαζωνάκη τον ανακάλυψα το ’92, 20 χρονών παιδάκι ήταν και τον έκανα super star από το μηδέν. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ο Γιώργος θα μπορούσε να κάνει πολύ σπουδαία καριέρα και θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό την οικογένειά του. Δεν μπορώ να ακούω υποκρισίες, ότι ανησυχούν. Θα μπορούσαν να ανησυχήσουν και πριν 10-20 χρόνια».
Δείτε το βίντεο
«Τα αδέλφια είχαν πάρα πολύ καλή σχέση, ήταν πολύ δεμένος με τη μάνα του. Ήταν μια οικογένεια με έναν ήσυχο πατέρα, μια μητέρα πολύ εξωστρεφή που ανέβαινε στα τραπέζια και χόρευε τσιφτετέλια. Η μικρή αδελφή, η Μαρία, ήταν γκοθ και punk, και η Βάσω πολύ ψυχρή… μετά βίας ούτε που να με φτύσει», περιέγραψε.
Ο ίδιος δεν έκρυψε την ενόχλησή του και για την καλλιτεχνική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη στη σκηνή, λέγοντας: «Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνει πάνω στη σκηνή, πώς ντύνεται, πώς παραπατάει, ούτε η όψη του μου αρέσει. Αν ήθελε η οικογένειά του να τον προστατεύσει από τις ουσίες, θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα. Μία λύση υπάρχει, να κάνει μια αποχή και να κάνει restart».
Σε δηλώσεις του στο Happy Day, ο Νίκος Μουρατίδης ανέφερε: «Τον Μαζωνάκη τον ανακάλυψα το ’92, 20 χρονών παιδάκι ήταν και τον έκανα super star από το μηδέν. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ο Γιώργος θα μπορούσε να κάνει πολύ σπουδαία καριέρα και θεωρώ υπεύθυνη για όλο αυτό την οικογένειά του. Δεν μπορώ να ακούω υποκρισίες, ότι ανησυχούν. Θα μπορούσαν να ανησυχήσουν και πριν 10-20 χρόνια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε μέσα στην οικογένεια του τραγουδιστή, μιλώντας για τον δεσμό με τη μητέρα του, τον ήσυχο χαρακτήρα του πατέρα, αλλά και για τις αδερφές του, με ιδιαίτερες αναφορές στη στάση και τη συμπεριφορά τους.
«Τα αδέλφια είχαν πάρα πολύ καλή σχέση, ήταν πολύ δεμένος με τη μάνα του. Ήταν μια οικογένεια με έναν ήσυχο πατέρα, μια μητέρα πολύ εξωστρεφή που ανέβαινε στα τραπέζια και χόρευε τσιφτετέλια. Η μικρή αδελφή, η Μαρία, ήταν γκοθ και punk, και η Βάσω πολύ ψυχρή… μετά βίας ούτε που να με φτύσει», περιέγραψε.
Ο ίδιος δεν έκρυψε την ενόχλησή του και για την καλλιτεχνική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη στη σκηνή, λέγοντας: «Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνει πάνω στη σκηνή, πώς ντύνεται, πώς παραπατάει, ούτε η όψη του μου αρέσει. Αν ήθελε η οικογένειά του να τον προστατεύσει από τις ουσίες, θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα. Μία λύση υπάρχει, να κάνει μια αποχή και να κάνει restart».
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα