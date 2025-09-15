Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Ήταν λάθος που συνεργάστηκε με την αδερφή του, είναι ένα λαϊκό κορίτσι της συνοικίας
Ο μάνατζερ κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση εγκλεισμού του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο και την απόφασή του να στραφεί κατά της οικογένειάς του
Την υπόθεση εγκλεισμού του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, αλλά και την απόφαση του τραγουδιστή να στραφεί νομικά κατά της οικογένειας του κλήθηκε να σχολιάσει ο Νίκος Μουρατίδης που στο παρελθόν υπήρξε μάνατζερ του. Παράλληλα, επέκρινε το γεγονός ότι ο τραγουδιστής είχε συνεργαστεί με την αδερφή του, Βάσω, κατά της οποίας κατέθεσε μήνυση, θεωρώντας την ηθικό αυτουργό για τον εγκλεισμό.
Σχολιάζοντας την υπόθεση στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Μουρατίδης σημείωσε: «Αίσχος με έκανε έξαλλο. Με έπιασε θλίψη με όλο αυτό που συμβαίνει, με όλο αυτό που πήρε έκταση. Ο Μαζωνάκης μέσα στην τρέλα του μεγαλείου απομάκρυνε όλο τον κόσμο από δίπλα του και έβαλε την αδερφή του να ''λύνει και να δένει'', με αποτέλεσμα να τσακωθεί μαζί της και να λέει ότι τον έκλεβε».
Στη συνέχεια, εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόφασή του τραγουδιστή να αναθέσει τον ρόλο του μάνατζερ του στην αδερφή του: «Ήταν λάθος που συνεργάστηκε με την αδερφή του. Από πού και ως πού. Η Βάσω Μαζωνάκη δεν έχει προσόντα να γίνει μάνατζερ. Είναι ένα λαϊκό κορίτσι της συνοικίας που δεν ξέρει τίποτα. Άντε το πολύ πολύ να σηκώνει τα τηλέφωνα».
Ο Νίκος Μουρατίδης εξομολογήθηκε επίσης πως, γνωρίζοντας πόσο δεμένος είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης με την οικογένειά του, δεν περίμενε πως η σχέση τους θα έχει αυτή την εξέλιξη. Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα φτάσουν εδώ που έφτασαν. Ήταν τέτοια η εξάρτηση που είχε, η λατρεία με τη μάνα του. Όταν διαβάζω ότι η μητέρα του και η αδερφή του, η Μαρία, υπέγραψαν για τον εγκλεισμό, καταλαβαίνω ότι το έκαναν για να έχουν ένα προηγούμενο. Όταν πάνε στο δικαστήριο να πουν κύριε δικαστά ο αδερφός μας νοσηλεύτηκε δεν είναι στα καλά του. Αν ήμουν εγώ ακόμα μαζί του, δεν θα επέτρεπα να βγούνε όλα αυτά προς τα έξω και να γίνουν όλα αυτά. Αν είχα απέναντί μου τον Γιώργου θα του έλεγα τα έχεις κάνει σκ...ά».
