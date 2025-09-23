Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο στο TikTok - «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο στο TikTok - «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»
Στο κλιπ που δημοσίευσε τραγουδά το κομμάτι «Ανήκω σ' εμένα»
Ένα νέο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ανέβασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης με την οικογένειά του σχετικά με τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαΐτειο».
Όπως και στα δύο προηγούμενα κλιπ που είχε δημοσιεύσει ο τραγουδιστής, εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του μαζί με έναν μουσικό. «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα», ακούγεται να λέει στο βίντεο πριν ξεκινήσει να τραγουδά του κομμάτι «Ανήκω σ' εμένα».
Δείτε το βίντεο
Πριν από μερικές μέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στα Δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων για να καταθέσει μηνύσεις σε βάρος της οικογένειάς του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον περασμένο Αύγουστο. «Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία. Είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», είχε πει στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν.
Την ίδια μέρα είχε δημοσιεύσει το πρώτο του βίντεο στο TikTok. Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλεγε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια, τραγουδούσε το γνωστό του κομμάτι «Τρελός».
Όπως και στα δύο προηγούμενα κλιπ που είχε δημοσιεύσει ο τραγουδιστής, εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του μαζί με έναν μουσικό. «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα», ακούγεται να λέει στο βίντεο πριν ξεκινήσει να τραγουδά του κομμάτι «Ανήκω σ' εμένα».
Δείτε το βίντεο
@georgemazonakisoriginal
03. Ανήκω σε μένα "Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα" #Mazw #Anikosemena #Melenegiwrgo♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis
Την ίδια μέρα είχε δημοσιεύσει το πρώτο του βίντεο στο TikTok. Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλεγε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια, τραγουδούσε το γνωστό του κομμάτι «Τρελός».
@georgemazonakisoriginal
01.Τρελός "Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία" #Μazw #trelos #melenegiwrgo♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα