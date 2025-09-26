Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Με 27χρονο μοντέλο του OnlyFans το επόμενο βήμα στη ζωή του 53χρονου Σάσα Μπάρον Κοέν μετά το διαζύγιό του από την Άιλα Φίσερ - Δείτε φωτογραφίες
Με 27χρονο μοντέλο του OnlyFans το επόμενο βήμα στη ζωή του 53χρονου Σάσα Μπάρον Κοέν μετά το διαζύγιό του από την Άιλα Φίσερ - Δείτε φωτογραφίες
Ο 53χρονος σταρ του «Μπόρατ» και το 27χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκαν να φεύγουν μαζί από δείπνο
Ραντεβού με το 27χρονο μοντέλο του OnlyFans, Χάνα Πάλμερ, φέρεται να βγήκε ο Σάσα Μπάρον Κόεν μετά την οριστικοποίηση του ύψους 75 εκατ. δολαρίων διαζυγίου του από την Άιλα Φίσερ
Ο 53χρονος σταρ του «Μπόρατ» και το 27χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκαν να φεύγουν μαζί από δείπνο σε άγνωστη τοποθεσία αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η Sun την Πέμπτη.
Κατά το βρετανικό δημοσίευμα, οι δύο τους έφυγαν από το εστιατόριο χωριστά, πριν μπουν στην ίδια λιμουζίνα.
«Ο Σάσα και η Χάνα έφτασαν στις 20:30. Πέρασαν δύο ώρες μέσα και φαινόταν να έχουν βαθιά συζήτηση. Παρά τη διαφορά ηλικίας, τα πήγαιναν πολύ καλά και φαινόταν να έχουν πολλά να συζητήσουν» είπε πηγή στη Sun.
Η πρώτη συνάντηση των δύο φέρεται να έγινε στο πάρτι για τα 50α γενέθλια του σκηνοθέτη και ηθοποιού Τάικα Γουαϊτίτι στην Ίμπιζα της Ισπανίας τον Αύγουστο.
Η Πάλμερ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι φίλη της συζύγου του Γουαϊτίτι, Ρίτα Όρα, «συστήθηκε στο πάρτι» στον Κοέν σύμφωνα. «Η Χάνα είναι ένα πολύ διασκεδαστικό κορίτσι και είναι τόσο έξυπνη όσο και όμορφη. Ο Σάσα είναι πολύ τυχερός που κατάφερε να βγει ραντεβού μαζί της. Είναι πραγματικά πολύ καλή επιλογή» κατέληξε η ίδια πηγή στην Sun
Δείτε φωτογραφίες της Χάνα Πάλμερ
Ο 53χρονος σταρ του «Μπόρατ» και το 27χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκαν να φεύγουν μαζί από δείπνο σε άγνωστη τοποθεσία αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η Sun την Πέμπτη.
Κατά το βρετανικό δημοσίευμα, οι δύο τους έφυγαν από το εστιατόριο χωριστά, πριν μπουν στην ίδια λιμουζίνα.
Tomorrow's front page: Is it cos I is 'avin a mid-life crisis?https://t.co/PzqVNqC2jS pic.twitter.com/DkS1VykOYV— The Sun (@TheSun) September 25, 2025
«Ο Σάσα και η Χάνα έφτασαν στις 20:30. Πέρασαν δύο ώρες μέσα και φαινόταν να έχουν βαθιά συζήτηση. Παρά τη διαφορά ηλικίας, τα πήγαιναν πολύ καλά και φαινόταν να έχουν πολλά να συζητήσουν» είπε πηγή στη Sun.
Η πρώτη συνάντηση των δύο φέρεται να έγινε στο πάρτι για τα 50α γενέθλια του σκηνοθέτη και ηθοποιού Τάικα Γουαϊτίτι στην Ίμπιζα της Ισπανίας τον Αύγουστο.
Η Πάλμερ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι φίλη της συζύγου του Γουαϊτίτι, Ρίτα Όρα, «συστήθηκε στο πάρτι» στον Κοέν σύμφωνα. «Η Χάνα είναι ένα πολύ διασκεδαστικό κορίτσι και είναι τόσο έξυπνη όσο και όμορφη. Ο Σάσα είναι πολύ τυχερός που κατάφερε να βγει ραντεβού μαζί της. Είναι πραγματικά πολύ καλή επιλογή» κατέληξε η ίδια πηγή στην Sun
Δείτε φωτογραφίες της Χάνα Πάλμερ
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Τραμπ: «Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς»
Γιουνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Πάρτι του Ζαρουρί στην Ελβετία, σπουδαίο διπλό για τους «πράσινους» στην πρεμιέρα του Europa League - Δείτε τα γκολ
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα