Τσάρλι Κερκ: Αναβάλλεται η πρεμιέρα της σειράς «The Savant» μετά τη δολοφονία του
Τσάρλι Κερκ: Αναβάλλεται η πρεμιέρα της σειράς «The Savant» μετά τη δολοφονία του
Η σειρά ήταν προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου
Την αναβολή της πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης σειράς θρίλερ «The Savant» ανακοίνωσε η Apple Tv+, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Mε πρωταγωνίστρια την Τζέσικα Τσάστεϊν, η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας Αμερικανίδας ερευνήτριας που εργάζεται για την πρόληψη του εξτρεμισμού.
«Μετά από προσεκτική σκέψη, πήραμε την απόφαση να αναβάλουμε την πρεμιέρα του «The Savant». Εκτιμούμε την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη σειρά σε μελλοντική ημερομηνία», αναφέρεται στη δήλωση της Apple.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά ακολουθεί «μια μυστική ερευνήτρια που ειδικεύεται στη διείσδυση σε διαδικτυακές ομάδες με σκοπό να αποτρέψει εξτρεμιστές στις ΗΠΑ να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους».
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τη Jodi Goodwin, βετεράνο του στρατού που εργάζεται στην Anti-Hate Alliance. Στο πλαίσιο της δουλειάς της, επισκέπτεται μυστικά φόρουμ τύπου 4Chan, προσπαθώντας να εντοπίσει πιθανούς τρομοκράτες πριν προβούν σε επιθέσεις.
Η σειρά βασίζεται σε άρθρο της Άντρεα Στάνλεϊ στο περιοδικό Cosmopolitan τον Αύγουστο του 2019 με τίτλο «Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?» («Είναι δυνατόν να σταματήσει μια μαζική επίθεση προτού συμβεί;»), όπως αναφέρει το Variety.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Νάμντι Ασομούγκα, Κόουλ Ντόμαν, Τζορντάνα Σπίρο και Τρίνιτι Λι Σίρλεϊ, μεταξύ άλλων. Η σειρά, η οποία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, ήταν προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η ημερομηνία αυτή πλέον μετατίθεται για το μέλλον.
«Μετά από προσεκτική σκέψη, πήραμε την απόφαση να αναβάλουμε την πρεμιέρα του «The Savant». Εκτιμούμε την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη σειρά σε μελλοντική ημερομηνία», αναφέρεται στη δήλωση της Apple.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η σειρά ακολουθεί «μια μυστική ερευνήτρια που ειδικεύεται στη διείσδυση σε διαδικτυακές ομάδες με σκοπό να αποτρέψει εξτρεμιστές στις ΗΠΑ να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους».
Apple TV+ has postponed the premiere of the Jessica Chastain drama series “The Savant,” offering another chilling example of how business giants are running scared of the Trump administration, and bowing to pressure before it even exists.— Variety (@Variety) September 23, 2025
Read more here: https://t.co/7Q4XnjtPzQ pic.twitter.com/z2tQkbTTbS
Η σειρά βασίζεται σε άρθρο της Άντρεα Στάνλεϊ στο περιοδικό Cosmopolitan τον Αύγουστο του 2019 με τίτλο «Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?» («Είναι δυνατόν να σταματήσει μια μαζική επίθεση προτού συμβεί;»), όπως αναφέρει το Variety.
Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Νάμντι Ασομούγκα, Κόουλ Ντόμαν, Τζορντάνα Σπίρο και Τρίνιτι Λι Σίρλεϊ, μεταξύ άλλων. Η σειρά, η οποία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, ήταν προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα στις 26 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η ημερομηνία αυτή πλέον μετατίθεται για το μέλλον.
Ειδήσεις σήμερα:
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ για την Ουκρανία - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
«Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας για τον Παλαιστίνιο που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα