Φάνης Λαμπρόπουλος: Έλεγα ψέματα για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, σε ξαδέρφια μου είχα πει ότι είχε κλείσει στη Φιορεντίνα

«Εάν ήταν κακές μέρες για την ομάδα δεν μπορούσα να ανεβάσω ούτε καν συμφωνημένα πράγματα γιατί γινόταν πόλεμος. Λες και ευθύνομαι εγώ για τα πάντα. Όταν άρχισε να ξεφεύγει η κατάσταση έπαθα εσωστρέφεια, δεν ήθελα να λέω τίποτα στον αέρα. Ακόμα έχω λίγη φοβία αλλά δεν θα με καθορίσει κιόλας στη ζωή μου. Ήμαρτον», αποκάλυψε.

Ψέματα για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη έλεγε ο Φάνης Λαμπρόπουλος , ο οποίος δήλωσε πως σε ξαδέρφια του είχε πει ότι ο ποδοσφαιριστής είχε κλείσει συμφωνία με τη Φιορεντίνα αντί για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.Ο παρουσιαστής την Παρασκευή 12 Ιουνίου είχε καλεσμένη στην εκπομπή του «Στην αγκαλιά του Φάνη» την Ελένη Βουλγαράκη , με την οποία συνεργαζόταν στη ραδιοφωνική εκπομπή «Κουνάβια», μέχρι τη στιγμή που η ίδια πήρε την απόφαση να σταματήσει τον Ιανουάριο, καθώς ταξίδευε συνεχώς στην Πορτογαλία.Με αφορμή, λοιπόν, τη σχέση της Ελένης Βουλγαράκη με τον ποδοσφαιριστή, ο ίδιος εξήγησε πως πολλές φορές τον ρωτούσα στον δρόμο για εκείνον, δηλώνοντας με χιούμορ πως πέρασε πιο δύσκολα απ' όλους: «Ο άνθρωπος που πέρασε το πιο δύσκολο κομμάτι της σχέσης σου ήμουν εγώ. Για την Ελένη, εγώ την πλήρωνα. Όταν έβαζε γκολ ο Ιωαννίδης στον Παναθηναϊκό ή όταν δεν έβαζε, τα άκουγα εγώ», είπε ο Φάνης Λαμπρόπουλος συνομιλώντας με την Ελένη Βουλγαράκη.Έπειτα, εξήγησε πως μετά από ένα σημείο άρχισε να λέει ψέματα επειδή δεχόταν συνεχώς ερωτήσεις για τον Φώτη Ιωαννίδη και το μέλλον του στο ποδόσφαιρο: «Άκουγα μπινελίκια στον δρόμο. Το διασκέδαζα. Το έπαιζα ότι ήμουν πολύ μέσα στη ζωή σας. Έλεγα "κάνουμε ό,τι μπορούμε, μιλάω με τον Φώτη. Έλεγα ψέματα για τη μεταγραφή του Φώτη. Δεν είχα καμία επαφή με το ζευγάρι βέβαια. Έχω πει ψέματα ότι θα έπαιρνε μεταγραφή σε άλλη ομάδα, είναι αλήθεια αυτό. Έλεγα ότι έχει κλείσει στην Άρσεναλ, έχω πει σε ξαδέρφια μου ότι είχε κλείσει στη Φιορεντίνα», ανέφερε.Η Ελένη Βουλγαράκη τότε αντέδρασε: «Αλήθεια λες; Καλά, δεν ντρέπεσαι;» και εξήγησε πως η περίοδος της μεταγραφής ήταν πολύ έντονη και για εκείνη:Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Φάνης Λαμπρόπουλος μίλησε για τον γάμο του ζευγαριού, παρόλο που η ίδια έχει διαψεύσει ότι έχει δεχτεί πρόταση γάμου από τον Φώτη Ιωαννίδη. Συγκεκριμένα, ρώτησε την Ελένη Βουλγαράκη εάν έχουν αποφασίσει ποιος θα είναι ο κουμπάρος: «Δεν έχουν γίνει κανονίσματα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει η Ιλένια (Ουίλιαμς), η Γωγώ (Φαρμάκη), ο Σπύρος, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιους έχω πει τι», απάντησε, προκαλώντας γέλιο στο πλατό.