Πόλεμος στην Ουκρανία: Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»

εκτίμησε, επίσης, ότι ο

θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να αλλάξει η στάση του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αναφορικά με τον πόλεμο.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αλλάξει τη στάση του

αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο διότι (…) δεν νιώθουμε ότι η Κίνα θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Fox News.



Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η Κίνα και η Ινδία εμπλέκονται εμμέσως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς αγοράζουν πετρέλαιο από τη Μόσχα ενισχύοντας την οικονομία της και επιτρέποντάς της να συνεχίζει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις.



Πηγές δήλωσαν στο

την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Τραμπ προέτρεψε αξιωματούχους της ΕΕ να επιβάλουν δασμούς ύψους 100% στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα ως αντίποινα στην αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο. Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ζήτησε να επιβληθούν αντίστοιχοι δασμοί στην Ινδία.

Παρά τις ανησυχίες για τη στάση του Νέου Δελχί και του Πεκίνου, ο Ζελένσκι χθες εκτίμησε ότι η Ινδία είναι «σε μεγάλο βαθμό» με την Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα πρέπει να εργαστούν για να διασφαλίσουν στενότερες και πιο ισχυρές σχέσεις με την Ινδία.



«Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην απομακρύνουμε τους Ινδούς και θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι του ρωσικού ενεργειακού τομέα», πρόσθεσε ο ίδιος.



«Με την Κίνα είναι πιο δύσκολο διότι (…) προς το παρόν δεν είναι προς το συμφέρον τους να μην υποστηρίζουν τη Ρωσία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παρά τη θετική στάση για τη στήριξη του, ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η χώρα του εξακολουθεί βρίσκεται σε «πολύ δύσκολη θέση».