Πόλεμος στην Ουκρανία: Αιφνιδιάστηκε κι ο Ζελένσκι από τη μεταστροφή Τραμπ - «Τα ψέματα Πούτιν έκαναν τη διαφορά»
Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά πως η μετατόπιση της θέσης του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του πολέμου - «Δεν είχαμε στενή σχέση (με τον Τραμπ) γιατί ίσως δεν είχαμε χρόνο» είπε ο Ζελένσκι
Έκπληξη αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη μεταβολή της στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε συνέντευξη στο Fox News, ο Ζελένσκι είπε ότι οι σχέσεις του με τον Τραμπ έχουν βελτιωθεί και ότι η απροθυμία του Βλαντίμιρ Πούτιν να επιδιώξει την ειρήνη συνέβαλε σε αυτή την αλλαγή.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από τη νέα τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη ρωσική εισβολή, εκτιμώντας ότι πλέον υπάρχει «καλύτερη σχέση» μεταξύ τους. Οι δηλώσεις έγιναν το βράδυ της Τρίτης, σε συνέντευξή του στον Μπρετ Μπάιερ του Fox News, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social.
Στην ανάρτηση αυτή, ο Τραμπ ανέφερε ότι με οικονομική και στρατιωτική στήριξη από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουκρανία «είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλη την επικράτειά της στην αρχική της μορφή». Η δήλωση αυτή προκάλεσε εντύπωση, καθώς μόλις έναν μήνα πριν είχε ταχθεί υπέρ ενός σχεδίου που προέβλεπε παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία με αντάλλαγμα την ειρήνη.
Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η στάση του Ρώσου ηγέτη επηρέασε τη σχέση του με τον Τραμπ. «Το γεγονός ότι ο Πούτιν είπε ψέματα στον πρόεδρο Τραμπ τόσες πολλές φορές έκανε κι αυτό τη διαφορά ανάμεσά μας», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε πως βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία τη στήριξη του Τραμπ στη θέση του Κιέβου.
Η αλλαγή στη ρητορική του Αμερικανού προέδρου αναδείχθηκε και από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Μακρόν είπε ότι χάρηκε που άκουσε τον Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουκρανία «δεν θα κρατήσει απλώς τη θέση της, αλλά θα διασφαλίσει ότι τα δικαιώματά της θα επικρατήσουν».
Σε ερώτηση του Μπάιερ αν θεωρεί ότι η μετατόπιση της θέσης του Τραμπ για τις εδαφικές παραχωρήσεις μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο Ζελένσκι απάντησε: «Το πιστεύω, με τη βοήθεια του Θεού».
Η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών είχε δοκιμαστεί στο παρελθόν. Τον Φεβρουάριο, σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχαν επικρίνει σκληρά τον Ζελένσκι. Ωστόσο, την Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο «γενναίο άνδρα» και πρόσθεσε: «Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό».
Απαντώντας, ο Ζελένσκι σημείωσε στη συνέντευξή του: «Νομίζω ότι δεν είχαμε στενή σχέση γιατί ίσως δεν είχαμε χρόνο. Είναι καλό που έχουμε συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις».
Παρά τη θετική στάση για τη στήριξη του Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η χώρα του εξακολουθεί βρίσκεται σε «πολύ δύσκολη θέση».
«Ο Τραμπ μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει η στάση του Σι»
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε, επίσης, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να αλλάξει η στάση του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αναφορικά με τον πόλεμο.
«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να αλλάξει τη στάση του Σι Τζινπίνγκ αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο διότι (…) δεν νιώθουμε ότι η Κίνα θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Fox News.
Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η Κίνα και η Ινδία εμπλέκονται εμμέσως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς αγοράζουν πετρέλαιο από τη Μόσχα ενισχύοντας την οικονομία της και επιτρέποντάς της να συνεχίζει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις.
Πηγές δήλωσαν στο Reuters την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Τραμπ προέτρεψε αξιωματούχους της ΕΕ να επιβάλουν δασμούς ύψους 100% στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα ως αντίποινα στην αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο. Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ζήτησε να επιβληθούν αντίστοιχοι δασμοί στην Ινδία.
Παρά τις ανησυχίες για τη στάση του Νέου Δελχί και του Πεκίνου, ο Ζελένσκι χθες εκτίμησε ότι η Ινδία είναι «σε μεγάλο βαθμό» με την Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα πρέπει να εργαστούν για να διασφαλίσουν στενότερες και πιο ισχυρές σχέσεις με την Ινδία.
«Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην απομακρύνουμε τους Ινδούς και θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι του ρωσικού ενεργειακού τομέα», πρόσθεσε ο ίδιος.
«Με την Κίνα είναι πιο δύσκολο διότι (…) προς το παρόν δεν είναι προς το συμφέρον τους να μην υποστηρίζουν τη Ρωσία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
