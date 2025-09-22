Τζον Μπον Τζόβι για το παιδί που υιοθέτησε ο γιος του και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν: «Είναι τρελό, αλλά υπέροχο»
Ο τραγουδιστής μίλησε για την εμπειρία του ως παππούς
Την απόφαση του Τζέικ Μποντζιόβι και της Μίλι Μπόμπι Μπράουν να προχωρήσουν στην υιοθεσία ενός κοριτσιού σχολίασε ο Τζον Μπον Τζόβι, δηλώνοντας για την εμπειρία του ως παππούς πως είναι «τρελή, αλλά υπέροχη».
Ο 63χρονος ερμηνευτής εμφανίστηκε στο TikTok σε επεισόδιο του podcast «Dumb Blonde» και μίλησε για τον γιο του Τζέικ και τη σχέση του με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν. Το ζευγάρι, λίγες εβδομάδες πριν γιορτάσει την πρώτη επέτειο του γάμου του στις 21 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Instagram στις 21 Αυγούστου, ότι υιοθέτησε ένα κοριτσάκι.
«Τρελό, αλλά υπέροχο. Υπέροχο», είπε ο Μπον Τζόβι για το νέο μέλος της οικογένειάς τους και συνέχισε: «Υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι και γνωρίσαμε το μωρό, προφανώς, και αμέσως γίνεται το εγγόνι σου. Είναι όμορφο, θέλω να βλέπω φωτογραφίες κάθε μέρα. Έχω ήδη γίνει αυτός ο ενοχλητικός τύπος. Είναι φοβερό».
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξή του
Στο ίδιο απόσπασμα, ο Τζον Μπον Τζόβι δεν παρέλειψε να μιλήσει με θερμά λόγια για τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, εξηγώντας γιατί ενέκρινε τον γάμο της με τον Τζέικ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε μυστικά τον Μάιο του 2024, σε μια τελετή με στενούς συγγενείς.
«Είναι γλυκιά και πολύ εργατική», είπε για την ηθοποιό και πρόσθεσε: «Της λέω συνέχεια πόσο τη θαυμάζω γιατί η εργατικότητά της είναι απίστευτη. Παντρεύτηκαν πολύ νέοι, αλλά τους δώσαμε την ευχή μας γιατί το καταλαβαίνουμε. Είναι κάπως πιο ώριμοι από την ηλικία τους».
Το απόσπασμα του podcast δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η Μπράουν γιόρτασε την πρώτη επέτειο γάμου της, προχωρώντας σε μία ανάρτηση στο Instagram. Η ηθοποιός μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από την ημέρα του γάμου της με τον Μπον Τζόβι, γράφοντας: «Ένας χρόνος παντρεμένοι. Λατρεύω να είμαι η σύζυγός σου».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Τζέικ Μποντζιόβι τίμησε με τη σειρά του την επέτειό τους δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο, στο οποίο φαίνεται να κρατάει το χέρι της Μπράουν. «Ένας χρόνος ήδη, πολλά περισσότερα μπροστά μας. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, όμορφη γυναίκα μου. Χρόνια μας πολλά», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
