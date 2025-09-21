Ποια είναι η ελληνικής καταγωγής Vassy που αποσύρθηκε από την Intervision - Οι συνεργασίες με τους David Guetta και Tiesto
Η Αυστραλή τραγουδίστρια που θα εκπροσωπούσε τις ΗΠΑ αποσύρθηκε μετά από αίτημα του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών
Η Intervision, η ρωσική απάντηση στη Eurovsion διεξήχθη το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στη Μόσχα, με το Βιετνάμ και τον τραγουδιστή Ντουκ Φουκ να κατακτούν την πρώτη θέση.
Από την άλλη, η Vassy δεν ανέβηκε τελικά στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού για να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ. Η απόσυρση της Αυστραλέζας τραγουδίστριας με την ελληνική καταγωγή ήρθε ως συνέπεια του αιτήματος του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών.
Η Vassy, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Βασιλική Καραγιώργου, γεννήθηκε στην Αυστραλία από Έλληνες μετανάστες, αλλά απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πρόκειται για «μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές» της ηλεκτρονικής dance μουσικής.
Ξεχώρισε με το τραγούδι «Bad» σε συνεργασία με τον David Guetta και τους Showtek, το οποίο ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams, αλλά και με το «Secrets» με τον Tiësto και τον KSHMR, που σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 30 χώρες.
Το τραγούδι «Bad»
Συνολικά μετρά 8 singles στο νούμερο 1 του Billboard και 17 πλατινένιες διακρίσεις. Το 2023 έγινε η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το EDMA ICON Award, αναγνώριση που επισφραγίζει την πρωτοποριακή της πορεία.
Η μουσική της έχει ακουστεί σε ταινίες όπως το βραβευμένο με Όσκαρ «Frozen» της Disney, σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Grey’s Anatomy» του ABC, αλλά και σε καμπάνιες μεγάλων διεθνών brands, όπως η «Victoria’s Secret» και η «Nike».
Παράλληλα, η VASSY δραστηριοποιείται ενεργά στο πεδίο της κοινωνικής προσφοράς, στηρίζοντας οργανισμούς όπως οι Playground of Dreams, Carers Australia, Best Buddies και NoH8.
Το κομμάτι «Secrets»
Πέρα από την καλλιτεχνική της πορεία όμως, έχει αναπτύξει και φιλανθρωπική δράση. Στηρίζει τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, καθώς είναι πρέσβειρα της καμπάνιας NOH8, μιας οργάνωσης που προωθεί τα δικαιώματα της κοινότητας.
Την ίδια στιγμή, δείχνει τη στήριξή της στο έργο του Playground of Dreams που σε παιδιά από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ευκαιρίες δημιουργικής έκφρασης μέσα από τις τέχνες.
