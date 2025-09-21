Το Βιετνάμ κέρδισε την Intervision, την εναλλακτική Eurovision του Πούτιν - Αποσύρθηκε η ελληνικής καταγωγής Vassy
Intervision Βιετνάμ

Το Βιετνάμ κέρδισε την Intervision, την εναλλακτική Eurovision του Πούτιν - Αποσύρθηκε η ελληνικής καταγωγής Vassy

Συμμετείχε αλλά δεν βαθμολογήθηκε η Ρωσία

152 ΣΧΟΛΙΑ
Ο τραγουδιστής Ντουκ Φουκ από το Βιετνάμ κέρδισε τον διεθνή μουσικό διαγωνισμό Intervision, τη ρωσική απάντηση στη Eurovsion, που διεξήχθη το Σάββατο στη Μόσχα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, απέσπασε 422 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το The Nomad Trio από το Κιργιστάν με 373 πόντους και τρίτο το Κατάρ.

INTERVISION 2025 WINNER | Đức Phúc - Phù Đổng Thiên Vương | 🇻🇳 Vietnam | Grand Final


Απευθυνόμενος στο κοινό από τη σκηνή, ο νικητής του διαγωνισμού θυμήθηκε πώς κέρδισε έναν παρόμοιο μουσικό διαγωνισμό στο Βιετνάμ πριν από 10 χρόνια.

Μετά την ανακοίνωση των νικητών, όλοι οι συμμετέχοντες τραγούδησαν το τραγούδι της Ρωσίδας Γκαλίνα Γκαγκάρινα «A Million Voices» («Ένα εκατομμύριο φωνές»).

Οι ΗΠΑ που εκπροσωπούνταν από την Αυστραλέζα ελληνικής καταγωγής Vassy αποσύρθηκαν έπειτα από αίτημα του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών προς τη Vassy.

Η Ρωσία συμμετείχε αλλά δεν βαθμολογήθηκε. Ο τραγουδιστής Shaman ανέβηκε στη σκηνή να τραγουδήσει, αλλά μετά ζήτησε από το κοινό να μην τον ψηφίσουν γιατί... δεν ενδιαφέρεται να ανταγωνιοστεί για τη νίκη.

152 ΣΧΟΛΙΑ

