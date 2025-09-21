Το Βιετνάμ κέρδισε την Intervision, την εναλλακτική Eurovision του Πούτιν - Αποσύρθηκε η ελληνικής καταγωγής Vassy
Το Βιετνάμ κέρδισε την Intervision, την εναλλακτική Eurovision του Πούτιν - Αποσύρθηκε η ελληνικής καταγωγής Vassy
Συμμετείχε αλλά δεν βαθμολογήθηκε η Ρωσία
Ο τραγουδιστής Ντουκ Φουκ από το Βιετνάμ κέρδισε τον διεθνή μουσικό διαγωνισμό Intervision, τη ρωσική απάντηση στη Eurovsion, που διεξήχθη το Σάββατο στη Μόσχα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, απέσπασε 422 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το The Nomad Trio από το Κιργιστάν με 373 πόντους και τρίτο το Κατάρ.
Απευθυνόμενος στο κοινό από τη σκηνή, ο νικητής του διαγωνισμού θυμήθηκε πώς κέρδισε έναν παρόμοιο μουσικό διαγωνισμό στο Βιετνάμ πριν από 10 χρόνια.
Μετά την ανακοίνωση των νικητών, όλοι οι συμμετέχοντες τραγούδησαν το τραγούδι της Ρωσίδας Γκαλίνα Γκαγκάρινα «A Million Voices» («Ένα εκατομμύριο φωνές»).
Οι ΗΠΑ που εκπροσωπούνταν από την Αυστραλέζα ελληνικής καταγωγής Vassy αποσύρθηκαν έπειτα από αίτημα του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών προς τη Vassy.
Η Ρωσία συμμετείχε αλλά δεν βαθμολογήθηκε. Ο τραγουδιστής Shaman ανέβηκε στη σκηνή να τραγουδήσει, αλλά μετά ζήτησε από το κοινό να μην τον ψηφίσουν γιατί... δεν ενδιαφέρεται να ανταγωνιοστεί για τη νίκη.
Ειδήσεις σήμερα:
Αλλαγή στρατηγικής από τον Τραμπ, μειώνει τη στήριξη στη Βαλτική και αφήνει χώρο στη Ρωσία για το Ουκρανικό
Βίαια επεισόδια στην Ολλανδία σε διαδήλωση κατά της μετανάστευσης
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής, απέσπασε 422 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το The Nomad Trio από το Κιργιστάν με 373 πόντους και τρίτο το Κατάρ.
Απευθυνόμενος στο κοινό από τη σκηνή, ο νικητής του διαγωνισμού θυμήθηκε πώς κέρδισε έναν παρόμοιο μουσικό διαγωνισμό στο Βιετνάμ πριν από 10 χρόνια.
Μετά την ανακοίνωση των νικητών, όλοι οι συμμετέχοντες τραγούδησαν το τραγούδι της Ρωσίδας Γκαλίνα Γκαγκάρινα «A Million Voices» («Ένα εκατομμύριο φωνές»).
Οι ΗΠΑ που εκπροσωπούνταν από την Αυστραλέζα ελληνικής καταγωγής Vassy αποσύρθηκαν έπειτα από αίτημα του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών προς τη Vassy.
Η Ρωσία συμμετείχε αλλά δεν βαθμολογήθηκε. Ο τραγουδιστής Shaman ανέβηκε στη σκηνή να τραγουδήσει, αλλά μετά ζήτησε από το κοινό να μην τον ψηφίσουν γιατί... δεν ενδιαφέρεται να ανταγωνιοστεί για τη νίκη.
Ειδήσεις σήμερα:
Αλλαγή στρατηγικής από τον Τραμπ, μειώνει τη στήριξη στη Βαλτική και αφήνει χώρο στη Ρωσία για το Ουκρανικό
Βίαια επεισόδια στην Ολλανδία σε διαδήλωση κατά της μετανάστευσης
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα