Σοφία Λόρεν: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από την άφιξή της στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1956
Η ηθοποιός γιόρτασε τα 91α γενέθλιά της και το Studio Κλεισθένης την τίμησε δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπό της από το παρελθόν
Τα 91 γενέθλιά της γιόρτασε η Σοφία Λόρεν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και το Studio Κλεισθένης την τίμησε, αναρτώντας μια αδημοσίευτη φωτογραφία της. Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από την άφιξη της ηθοποιού στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1956. Εκείνη τη χρονιά η Λόρεν είχε επισκεφτεί την Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι».
Στη λεζάντα της ανάρτησης του Studio Κλεισθένης επισημαίνεται: «Χρόνια πολλά στην αιώνια θεά του παγκόσμιου κινηματογράφου την Ιταλίδα Σοφία Λόρεν η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934. Υπήρξε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου το 1962 σε μη αγγλόφωνο ρόλο στην ταινία ''Η Ατιμασμένη''. Στην αδημοσίευτη φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη τη βλέπουμε κατά την άφιξη της στην Αθήνα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1956 όπου ήρθε στη χώρα μας για τα γυρίσματα της ταινίας ''Το παιδί και το δελφίνι''».
Στη συνέχεια του κειμένου αναφέρεται: «Ο ρόλος αυτός αρχικά προοριζόταν για την Τζόαν Κόλινς αλλά τον πήρε η Λόρεν. Τα φιλμ από τα γυρίσματα της ταινίας μεταφέρονταν από την Ύδρα στην Αθήνα με το πλοίο Εριέττα του Λάτση για να ελεγχθούν για τυχόν λάθη. Τις διορθώσεις τις έστελναν στην Ύδρα εκείνη την εποχή με τηλεγράφημα. Ο Κλεισθένης την φωτογράφισε και στα γυρίσματα στην Ύδρα αλλά και στην Ακρόπολη, καθώς και στις εξόδους της στην Αθήνα. Η Λόρεν αγάπησε την Ελλάδα και η Ελλάδα τη Λόρεν».
