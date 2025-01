Μαριάν Φέιθφουλ: Η αδημοσίευτη φωτογραφία της από το 1974 στην Αθήνα

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιθφουλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών στις 30 Ιανουαρίου και το Studio Κλεισθένης ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram μία αδημοσίευτη φωτογραφία της από επίσκεψή της στην Αθήνα το 1974. Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε, η αείμνηστη τραγουδίστρια και ηθοποιός στέκεται μπροστά από ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής.Στη λεζάντα της ανάρτησης του Studio Κλεισθένης έγραφε: «So sad όπως λέει και και στο τραγούδι της η Βρετανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιόςη οποία έφυγε από τη ζωή στο Λονδίνο χθες σε ηλικία 78 χρόνων. Υπήρξε μούσα και σύντροφος του Mick Jagger τραγουδιστή του συγκροτήματος Rolling Stones. Στην αδημοσίευτη μέχρι σήμερα φωτογραφία την βλέπουμε με το φακό του Κλεισθένη στις 27-10-1974 κατά την άφιξη της στην Αθήνα».Γνωστή για επιτυχίες όπως το «As Tears Go By», που έφτασε στο top 10 των βρετανικών charts το 1964, αλλά και για ρόλους σε ταινίες όπως «The Girl On A Motorcycle» (1968), η Φέιθφουλ άφησε το δικό της στίγμα στη μουσική και τον κινηματογράφο. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Μαριάν Φέιθφουλ», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. «Η Μαριάν έφυγε ήσυχα στο Λονδίνο σήμερα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ».Η Φέιθφουλ, γεννημένη το 1946 στο Λονδίνο, είχε καταγωγή από αυστριακή αριστοκρατική οικογένεια από την πλευρά της μητέρας της – ο προ-προπάππους της, Λεοπόλδος φον Ζάχερ-Μάζοχ, έγραψε το ερωτικό μυθιστόρημα «Venus in Furs». Παρόλα αυτά, μεγάλωσε σε ένα ταπεινό σπίτι στο Reading. Στην εφηβεία της, μετακόμισε στο Λονδίνο όπου γνώρισε τον μάνατζερ των Rolling Stones, Άντριου Λουγκ Όλντχαμ. Εκείνος ζήτησε από τους Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς να γράψουν το πρώτο της σινγκλ "As Tears Go By" το 1964, το οποίο ανέβηκε στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 1965, είχε τρία ακόμη τραγούδια στο Top 10, τα οποία μπήκαν και στο Top 40 των ΗΠΑ.Ταυτόχρονα ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο, συμμετέχοντας σε παραστάσεις όπως οι "Τρεις Αδελφές" του Τσέχωφ, δίπλα στην Γκλέντα Τζάκσον, και στον "Άμλετ", υποδυόμενη την Οφηλία, με την Αντζέλικα Χιούστον ως αναπληρώτρια της. Έχει αποκαλύψει πως έπαιζε τις σκηνές "τρέλας" υπό την επήρεια ηρωίνης.Στον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα σε θρύλους όπως οι Orson Welles, Oliver Reed, Alain Delon και Anna Karina, ενώ υποδύθηκε τον εαυτό της στην ταινία του Jean-Luc Godard "Made in the USA" το 1966.Παρά τη φήμη της ως είδωλο της "swinging London" εποχής, η σχέση της με τους Rolling Stones την έκανε ακόμη πιο γνωστή. Το 1965, παντρεύτηκε τον καλλιτέχνη Τζον Ντάνμπαρ και απέκτησε έναν γιο, τον Νίκολας, όμως σύντομα χώρισε και συνδέθηκε με τον Μικ Τζάγκερ για τέσσερα χρόνια.

Η Φέιθφουλ θεωρούνταν μούσα των Rolling Stones. Μια φορά είπε στον Τζάγκερ «άγρια άλογα δεν θα μπορούσαν να με απομακρύνουν», μια φράση που έγινε το ρεφρέν του "Wild Horses". Οι αγώνες της με τα ναρκωτικά ενέπνευσαν τραγούδια όπως το "Dear Doctor" και το "You Can’t Always Get What You Want". «Ήξερα ότι με χρησιμοποιούσαν για αυτά τα τραγούδια. Ήταν για έναν καλό σκοπό», έχει δηλώσει.Συν-έγραψε το τραγούδι "Sister Morphine", το οποίο ηχογραφήθηκε με τους Τζάγκερ, Ρίτσαρντς και Ράι Κούντερ, και αργότερα από τους Rolling Stones στο άλμπουμ "Sticky Fingers". Ωστόσο, η αναγνώριση της ως συνθέτρια προστέθηκε μετά από μια μακρά νομική διαμάχη.Η εξάρτησή της από την κοκαΐνη και την ηρωίνη επιδεινώθηκε, ενώ η φήμη της καταστράφηκε το 1967, όταν βρέθηκε γυμνή και τυλιγμένη σε γούνινη κουβέρτα κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας στο σπίτι του Κιθ Ρίτσαρντς, μαζί με τον Ρίτσαρντς, τον Τζάγκερ και έξι ακόμη άνδρες. «Με κατέστρεψε» ανέφερε αργότερα. «Ένας άντρας σε αυτήν την κατάσταση θεωρείται γοητευτικός. Μια γυναίκα όμως γίνεται "κακή μητέρα"».Το 1970, έχασε την επιμέλεια του γιου της, χώρισε με τον Τζάγκερ και βρέθηκε άστεγη στους δρόμους του Σόχο στο Λονδίνο, προσπαθώντας να απεξαρτηθεί από την ηρωίνη. «Ζούσα σε έναν ψεύτικο κόσμο τη δεκαετία του '60,» ανέφερε το 2016. «Όταν ζούσα στον δρόμο, κατάλαβα πόσο καλοί είναι οι άνθρωποι. Έπλενα τα ρούχα μου σε ένα κινέζικο εστιατόριο και ο πωλητής τσαγιού μου έδινε φλιτζάνια τσάι». Σιγά σιγά ανέκαμψε και το 1976 κυκλοφόρησε το άλμπουμ "Dreamin’ My Dreams".Το 1979, επέστρεψε δυναμικά με το άλμπουμ "Broken English", που έλαβε υποψηφιότητα για Grammy και υιοθέτησε ένα νέο, πιο σκοτεινό ύφος. Από το 1985 και μετά, έκοψε οριστικά τα ναρκωτικά και συνέχισε να κυκλοφορεί μουσική, συνεργαζόμενη με καλλιτέχνες όπως ο Νικ Κέιβ, ο Ντέιμον Άλμπαρν, η Έμιλου Χάρις, ο Μπεκ και οι Metallica. Κυκλοφόρησε συνολικά 21 στούντιο άλμπουμ.Η Μαριάν Φέιθφουλ παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές ακόμη, με τον Μπεν Μπράιερλι των Vibrators και τον ηθοποιό Τζιόρτζιο Ντέλα Τέρτσα, για τον οποίο ανέφερε το 2011: «Ήταν Αμερικανός και ήταν εφιάλτης». Συνέχισε την καριέρα της στην υποκριτική, ενσαρκώνοντας τον Θεό σε δύο επεισόδια του "Absolutely Fabulous", τον διάβολο στο "The Black Rider" και την αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία στην ταινία "Marie Antoinette" της Σοφία Κόπολα.Στα τελευταία της χρόνια έζησε στο Παρίσι. Μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Bataclan το 2015, έγραψε το τραγούδι "They Come at Night" την ημέρα της επίθεσης.Η Φέιθφουλ αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας. Το 2007 ανακοίνωσε πως είχε ηπατίτιδα C, ενώ το 2006 υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση για καρκίνο του μαστού. Υπέφερε επίσης από αρθρίτιδα και άλλες παθήσεις των αρθρώσεων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, πάλευε με την ανορεξία κατά τη διάρκεια της εξάρτησής της από την ηρωίνη. Το 2020, προσβλήθηκε από Covid-19 και νοσηλεύτηκε για 22 ημέρες.