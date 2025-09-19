Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μετά τη live παραίτησή του από «Το Πρωινό»: Επαγγελματισμός είναι και το να αποσύρεσαι πριν φανείς ασυνεπής
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μετά τη live παραίτησή του από «Το Πρωινό»: Επαγγελματισμός είναι και το να αποσύρεσαι πριν φανείς ασυνεπής
Το υπερβολικά πρωινό ξύπνημα απέχει αρκετά από τα συνηθισμένα μου ωράρια, εξήγησε σε ανάρτησή του
Την πρώτη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη live ανακοίνωση της παραίτησής του από «Το Πρωινό» έκανε ο Ποσειδώνας Γιάννοπουλος, εξηγώντας ότι ο λόγος πίσω από την απόφασή του σχετίζεται αποκλειστικά με το γεγονός ότι το πολύ πρωινό ξύπνημα δεν συμβαδίζει με τους ρυθμούς της καθημερινότητάς του.
Ο ραδιοφωνικός παραγωγός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει παρασκήνιο και τόνισε ότι ο επαγγελματισμός του, τον οποίο, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, τον ώθησε να απομακρυνθεί από το τηλεοπτικό πρόγραμμα, πριν φανεί ασυνεπής προς τους συνεργάτες του. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει επίσης τον παρουσιαστή της εκπομπής, Γιώργο Λιάγκα, και τον ANT1 για την κατανόηση και τη στήριξή τους.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του στο Instagram έγραψε: «Ζήσε. Γέλα. Αγάπα. Προϋπόθεση και για τα τρία, να έχεις ψυχική και σωματική υγεία. Βάση γι' αυτήν την προϋπόθεση, να μπορείς εκτός από το να δημιουργείς και να εργάζεσαι, να ξεκουράζεσαι. Ναι, αυτή είναι η πολύ απλή, ανθρώπινη και αληθινή αιτία για την οποία αποφάσισα να αποχωρήσω από ''Το Πρωινό''. Το υπερβολικά πρωινό ξύπνημα που απέχει αρκετά από τα συνηθισμένα μου ωράρια. Μερικές φορές επαγγελματισμός -και τον αποδεδειγμένο δικό μου, δεν αμφισβητούν ούτε οι "εχθροί" μου- είναι και το να αποσύρεσαι πριν φανείς ασυνεπής σε όποια δουλειά έχεις αναλάβει. Δεν υπάρχει και δεν κρύβεται λοιπόν τίποτε άλλο πίσω από αυτήν την απόφαση και παραίτηση μου όπως θέλουν να φανταστούν, να υποθέσουν ή να δημιουργήσουν σενάρια διάφοροι άνθρωποι κυρίως από τον χώρο των media και της showbiz. Η αλήθεια είναι όλα όσα είπαμε σήμερα το πρωί στον αέρα με τον Γιώργο Λιάγκα τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και πάλι για την κατανόηση και την αποδοχή της απόφασής μου. Όπως και τον αγαπημένο μου ANT1. Καλή σεζόν και καλό χειμώνα (αμήν και πότε δεν αντέχω άλλο καλοκαίρι) σε όλους μας».
Δείτε την ανάρτησή του
Το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» ότι αποφάσισε να αποχωρήσει μετά από μία εβδομάδα.
«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει τώρα. Προσπάθησα τρεις μέρες να τον μεταπείσω. Δεν “τρώμε” ανθρώπους, ούτε συμβαίνει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα. Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.
Παίρνοντας τον λόγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εξήγησε: «Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω από τις 10 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Για να είμαι εδώ, ξυπνάω από τις 6. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου, η μία είναι τώρα και η άλλη πριν από 15 χρόνια και είναι για τον ίδιο λόγο».
Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας: «σε ευχαριστώ για την πρόταση, σε ευχαριστώ για την κατανόηση και σε ευχαριστώ γιατί προσπάθησες να με μεταπείσεις. Κι ευχαριστώ και το κανάλι για την κατανόηση».
Δείτε το βίντεο
Ο ραδιοφωνικός παραγωγός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει παρασκήνιο και τόνισε ότι ο επαγγελματισμός του, τον οποίο, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, τον ώθησε να απομακρυνθεί από το τηλεοπτικό πρόγραμμα, πριν φανεί ασυνεπής προς τους συνεργάτες του. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει επίσης τον παρουσιαστή της εκπομπής, Γιώργο Λιάγκα, και τον ANT1 για την κατανόηση και τη στήριξή τους.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή του στο Instagram έγραψε: «Ζήσε. Γέλα. Αγάπα. Προϋπόθεση και για τα τρία, να έχεις ψυχική και σωματική υγεία. Βάση γι' αυτήν την προϋπόθεση, να μπορείς εκτός από το να δημιουργείς και να εργάζεσαι, να ξεκουράζεσαι. Ναι, αυτή είναι η πολύ απλή, ανθρώπινη και αληθινή αιτία για την οποία αποφάσισα να αποχωρήσω από ''Το Πρωινό''. Το υπερβολικά πρωινό ξύπνημα που απέχει αρκετά από τα συνηθισμένα μου ωράρια. Μερικές φορές επαγγελματισμός -και τον αποδεδειγμένο δικό μου, δεν αμφισβητούν ούτε οι "εχθροί" μου- είναι και το να αποσύρεσαι πριν φανείς ασυνεπής σε όποια δουλειά έχεις αναλάβει. Δεν υπάρχει και δεν κρύβεται λοιπόν τίποτε άλλο πίσω από αυτήν την απόφαση και παραίτηση μου όπως θέλουν να φανταστούν, να υποθέσουν ή να δημιουργήσουν σενάρια διάφοροι άνθρωποι κυρίως από τον χώρο των media και της showbiz. Η αλήθεια είναι όλα όσα είπαμε σήμερα το πρωί στον αέρα με τον Γιώργο Λιάγκα τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και πάλι για την κατανόηση και την αποδοχή της απόφασής μου. Όπως και τον αγαπημένο μου ANT1. Καλή σεζόν και καλό χειμώνα (αμήν και πότε δεν αντέχω άλλο καλοκαίρι) σε όλους μας».
Δείτε την ανάρτησή του
Το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανακοίνωσε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» ότι αποφάσισε να αποχωρήσει μετά από μία εβδομάδα.
«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει τώρα. Προσπάθησα τρεις μέρες να τον μεταπείσω. Δεν “τρώμε” ανθρώπους, ούτε συμβαίνει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα. Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.
Παίρνοντας τον λόγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος εξήγησε: «Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω από τις 10 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Για να είμαι εδώ, ξυπνάω από τις 6. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου, η μία είναι τώρα και η άλλη πριν από 15 χρόνια και είναι για τον ίδιο λόγο».
Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας: «σε ευχαριστώ για την πρόταση, σε ευχαριστώ για την κατανόηση και σε ευχαριστώ γιατί προσπάθησες να με μεταπείσεις. Κι ευχαριστώ και το κανάλι για την κατανόηση».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα