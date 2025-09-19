Τζόελ Μος: Πέθανε ο θρυλικός παραγωγός του Χόλιγουντ - Είχε βραβευτεί επτά φορές με Grammy

Joel Moss, the iconic producer, engineer, and mixer behind multiple hit Hollywood soundtracks, has died at 79. https://t.co/B2qVQNNxWu — The Daily Beast (@thedailybeast) September 18, 2025

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο, θρυλικός παραγωγός του Χόλιγουντ και επτά φορές βραβευμένος με Grammy.Η οικογένεια του Μος επιβεβαίωσε πως ο μουσικός έφυγε από τη ζωή, χωρίς όμως να αποκαλύψει την αιτία του θανάτου του. Όπως τον περιέγραψε, ήταν «ο πιο σημαντικός άνθρωπος της μουσικής βιομηχανίας που δημιούργησε τους καλύτερους ήχους στην πόλη».Ο θρύλος του Χόλιγουντ είχε χαράξει μια λαμπρή καριέρα, συνεργαζόμενος με σπουδαίους μουσικούς και συγκροτήματα όπως οι Eagles, Little Richard, Johnny Cash, Joe Cocker, Red Hot Chili Peppers και Talking Heads. Μεταξύ των βραβείων Grammy που απέσπασε ήταν και το Βραβείο Καλύτερου Μουσικού Άλμπουμ για την παραγωγή του cast recording του In the Heights, ενός μιούζικαλ του Broadway που έκανε πρεμιέρα το 2008 και απεικόνιζε τη ζωή στην περιοχή Washington Heights του Μανχάταν.Η καριέρα τουεκτοξεύθηκε το 1969, όταν σε ηλικία 23 ετών άρχισε να παράγει και να ηχογραφεί έργα για καλλιτέχνες όπως οι Little Richard, Joe Cocker και Johnny Cash στο Λος Άντζελες.Αργότερα έγινε εκτελεστικός διευθυντής και επικεφαλής μηχανικός του The Record Plant Recording Studios, εκεί όπου λειτουργούσε το στούντιο ηχογραφήσεων της Paramount Pictures. Αυτός ο ρόλος του επέτρεψε να προσφέρει μουσικές συνθέσεις για ταινίες του Χόλιγουντ, όπως το «Fatal Attraction», «Omen IV: The Awakening» και «South Pacific».Η δουλειά του συνέχισε να ανθίζει και τη δεκαετία του 1980. Ο μουσικός είχε συνεργαστεί με την Ορχήστρα του Hollywood Bowl κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και ίδρυσε την εταιρεία Managra Music, η οποία επικεντρώθηκε στην τζαζ και θεατρικές συνθέσεις.