Χριστίνα Παππά για την περιπέτεια υγείας της εγγονής της: Ήταν κάτι πολύ σκληρό και σπάνιο, αλλά πλέον έχει ξεπεραστεί
Σίγουρα, ό,τι κι αν είναι, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, όταν πρόκειται για ένα νεογνό, διευκρίνισε η ηθοποιός
Στην περιπέτεια υγείας της εγγονής της αναφέρθηκε η Χριστίνα Παππά, ξεκαθαρίζοντας πως ο κίνδυνος έχει πλέον ξεπεραστεί. Η ηθοποιός, που τον περασμένο Αύγουστο είχε εξηγήσει πως επρόκειτο για βρεφικό διαβήτη, σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε δήλωσε πως όταν ενημερώθηκε σχετικά ένιωσε να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της.
«Η περιπέτεια υγείας που πέρασε η εγγονή μου ήταν όντως κάτι πολύ σκληρό και όντως σπάνιο, αλλά έχει ξεπεραστεί τελείως το θέμα. Σίγουρα, ό,τι κι αν είναι, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου για ένα νεογνό», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Breakfast@Star», το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξομολογήθηκε ότι έχει έρθει αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες, αλλά δεν πτοήθηκε. Όπως μοιράστηκε: «Νομίζω ότι, όταν έχεις φάει σφαλιάρες στη ζωή, αν μη τι άλλο, θέλεις δεν θέλεις, θα πρέπει και να γίνεις σκληρός με την καλή έννοια και να προσπαθήσεις να το πολεμήσεις. Εγώ έχω φάει πολλές σφαλιάρες στη ζωή μου, έχω πέσει, έχω ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες μου και ξαναπήρα τα πάνω μου».
Η Χριστίνα Παππά ανέφερε επίσης ότι πρόσφατα δέχτηκε πρόταση για να συμμετάσχει σε ριάλιτι στην ιταλική τηλεόραση, την οποία όμως απέρριψε. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Τον προηγούμενο μήνα με πήραν για ένα ριάλιτι στην Ιταλία. Στην αρχή το σκέφτηκα, μετά όμως σκέφτηκα που να τρέχω και τι να κάνω και το άφησα. Το συγκεκριμένο δεν θα το ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά κάτι άλλο ναι αν μπορούσα χρονικά».
