Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον ιερέα στη Στυλίδα: Έχει στενοχωρηθεί, θα τον βρω και θα φάμε προβατίνα

«Δεν έχει η εκκλησία άλλη άποψη, μια μικρή μερίδα έχει άλλη άποψη, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί την εκκλησία», δηλώνει οαπαντώντας στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από ορισμένους μετά το viral βίντεο με τον ιερέα στην παράστασή του στη Στυλίδα. Κατά τη διάρκεια του stand up, ενώ ο κωμικός διασκέδαζε το κοινό με τα αστεία του, εμφανίστηκε σε ένα υπερυψωμένο σημείο ένας ιερέας, που περνούσε για να βρει τη θέση του. Κάποια στιγμή, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας πειράζοντάς τον, έκανε μια άσεμνη χειρονομία, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και αποτέλεσε την αιτία για τη μήνυση.Σε νέες δηλώσεις του στο Buongiorno, ο κωμικός ξεκαθάρισε αναφορικά με το συμβάν: «Έχουμε πιο σημαντικούς λόγους για να διαφημίσουμε τη δουλειά μας. Όλα έχουν τραβήξει τον δρόμο τους. Δεν έχει η εκκλησία άλλη άποψη, μια μικρή μερίδα έχει άλλη άποψη, που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί την εκκλησία. Ο ιερέας γέλασε και αυτός και η οικογένειά του. Άνθρωποι είναι οι ιερείς».Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε στη νομική διάσταση του περιστατικού, ενώ τόνισε πως δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αστειεύτηκε μάλιστα, ότι παρηγορεί ο ίδιος τον ιερέα, αφού εκείνος νομίζει πως μετά από όσα συνέβησαν, του χάλασε την παράσταση.«Οτιδήποτε αντιμετωπίζεται με δικαστήριο και όχι με βίντεο και αφοριστικές διαθέσεις. Δεν περίμενα τις αντιδράσεις, ούτε ότι θα εμφανιζόταν ένας ιερέας στην παράσταση. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει στενοχωρηθεί, παρηγορώ τον πατέρα Κωνσταντίνο, θα τον βρω και θα φάμε προβατίνα. Μου λέει "αν πίστευα ότι θα γίνει όλο αυτό, δεν θα το έκανα"», είπε.Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, όταν κατά τη διάρκεια της παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα, εμφανίστηκε σε ένα υπερυψωμένο σημείο πίσω από τον κωμικό ένας ιερέας. Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, ενώ και ο ίδιος ο ιερέας θέλησε να αστειευτεί με τον κωμικό και ραδιοφωνικό παρουσιαστή. Ο Τσουβέλας, γιος ιερέα, όταν τον είδε αρχικά έκανε τον σταυρό του, αδυνατώντας να πιστέψει στο θέαμα: «Εν τω μεταξύ δεν θα ήταν ωραίο να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;».Καθώς ο ιερέας αποχωρούσε από το υπερυψωμένο σημείο, ο Τσουβέλας «τραγούδησε» το soundtrack του «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», με τον παπά να γελάει διαρκώς. «Πείτε μου η ζωή μου τι άλλο μου επιφυλάσσει», σχολίασε στη συνέχεια ο κωμικός.