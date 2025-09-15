«Δεν υπήρξε προσβολή της Χριστιανικής πίστης» λέει ο δικηγόρος του Αλέξανδρου Τσουβέλα για το περιστατικό με τον ιερέα στη Στυλίδα
«Δεν υπήρξε προσβολή της Χριστιανικής πίστης» λέει ο δικηγόρος του Αλέξανδρου Τσουβέλα για το περιστατικό με τον ιερέα στη Στυλίδα
Η πλευρά του stand up κωμικού κάνει λόγο για «δήθεν μήνυση» από ιερείς, η οποία προσβάλλει το πρόσωπό του Αλέξανδρου Τσουβέλα
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μέσω του δικηγόρου του απαντάει σχετικά με αναφορές για «μήνυση από ιερείς» λόγω του περιστατικού που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασής του στη Στυλίδα το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (12/9).
Σύμφωνα με τη δήλωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του Αλέξανδρου Τσουβέλα, Ιωάννης Σαμέλης, ο stand up κωμικός δεν προσέβαλε την Χριστιανική πίστη, ούτε υπήρξε τέτοια πρόθεση από την πλευρά του στην παράσταση της Στυλίδα. Μάλιστα στη δήλωση σημειώνεται ότι «οι ισχυρισμοί περί δήθεν πρόθεσης ιερέων να υποβάλλουν μήνυση εναντίον του εντάσσονται στο πλαίσιο αυτοδιαφήμισης αυτόκλητων, υποτιθέμενων υπερασπιστών της Ορθόδοξης πίστης».
Αναλυτικά η δήλωση: «Ο Αλέξανδρος Τσούβελας, όπως είναι ευρέως γνωστό, προέρχεται από μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια, όντας υιός ιερέας, ασπαζόμενος τον Χριστιανισμό και σεβόμενος απολύτως το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην θρησκευτική πίστη.
Με αφορμή παράσταση που έλαβε χώρα στην Στυλίδα, αρνείται κατηγορηματικά την μομφή που του αποδίδεται περί δήθεν προσβολής της Χριστιανικής πίστης και δηλώνει με σαφήνεια τα εξής: Ουδεμία προσβολή υπήρξε προς ιερέα ή προς την Χριστιανική θρησκεία γενικότερα, ούτε σαφώς υπήρξε τέτοια πρόθεση από μέρους του. Οι κατηγορίες περί δήθεν προσβλητικής συμπεριφοράς του Αλέξανδρου Τσουβέλα προς την Χριστιανική θρησκεία είναι παντελώς αβάσιμες, ενώ οι ισχυρισμοί περί δήθεν πρόθεσης ιερέων να υποβάλλουν μήνυση εναντίον του εντάσσονται στο πλαίσιο αυτοδιαφήμισης αυτόκλητων, υποτιθέμενων υπερασπιστών της Ορθόδοξης πίστης, προσβάλλοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο το πρόσωπο του Αλέξανδρου Τσουβέλα, επιφυλασσόμενου αυτού παντός νομίμου δικαιώματός του».
Σχετικά με το επίμαχο περιστατικό, υπενθυμίζεται πως όλα έγιναν όταν στην παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα εμφανίστηκε ένας ιερέας. Σε εκείνο το σημείο ο ηθοποιός αστειεύτηκε μαζί του και μεταξύ άλλων τραγούδησε το soundtrack της σειράς «Ιησούς από τη Ναζαρέτ».
Δείτε το βίντεο από την παράσταση
Σύμφωνα με τη δήλωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του Αλέξανδρου Τσουβέλα, Ιωάννης Σαμέλης, ο stand up κωμικός δεν προσέβαλε την Χριστιανική πίστη, ούτε υπήρξε τέτοια πρόθεση από την πλευρά του στην παράσταση της Στυλίδα. Μάλιστα στη δήλωση σημειώνεται ότι «οι ισχυρισμοί περί δήθεν πρόθεσης ιερέων να υποβάλλουν μήνυση εναντίον του εντάσσονται στο πλαίσιο αυτοδιαφήμισης αυτόκλητων, υποτιθέμενων υπερασπιστών της Ορθόδοξης πίστης».
Αναλυτικά η δήλωση: «Ο Αλέξανδρος Τσούβελας, όπως είναι ευρέως γνωστό, προέρχεται από μια βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια, όντας υιός ιερέας, ασπαζόμενος τον Χριστιανισμό και σεβόμενος απολύτως το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην θρησκευτική πίστη.
Με αφορμή παράσταση που έλαβε χώρα στην Στυλίδα, αρνείται κατηγορηματικά την μομφή που του αποδίδεται περί δήθεν προσβολής της Χριστιανικής πίστης και δηλώνει με σαφήνεια τα εξής: Ουδεμία προσβολή υπήρξε προς ιερέα ή προς την Χριστιανική θρησκεία γενικότερα, ούτε σαφώς υπήρξε τέτοια πρόθεση από μέρους του. Οι κατηγορίες περί δήθεν προσβλητικής συμπεριφοράς του Αλέξανδρου Τσουβέλα προς την Χριστιανική θρησκεία είναι παντελώς αβάσιμες, ενώ οι ισχυρισμοί περί δήθεν πρόθεσης ιερέων να υποβάλλουν μήνυση εναντίον του εντάσσονται στο πλαίσιο αυτοδιαφήμισης αυτόκλητων, υποτιθέμενων υπερασπιστών της Ορθόδοξης πίστης, προσβάλλοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο το πρόσωπο του Αλέξανδρου Τσουβέλα, επιφυλασσόμενου αυτού παντός νομίμου δικαιώματός του».
Σχετικά με το επίμαχο περιστατικό, υπενθυμίζεται πως όλα έγιναν όταν στην παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα εμφανίστηκε ένας ιερέας. Σε εκείνο το σημείο ο ηθοποιός αστειεύτηκε μαζί του και μεταξύ άλλων τραγούδησε το soundtrack της σειράς «Ιησούς από τη Ναζαρέτ».
Δείτε το βίντεο από την παράσταση
@kostas.ger
#tzouvelas#fyyyyyyyyyyyyyyyy #fyppppppppppppppppppppppp #fypage #fypppppppppp♬ πρωτότυπος ήχος - k.G
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα