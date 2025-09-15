Στα ύψη η τηλεθέαση του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ απέναντι στη Φινλανδία - Έφτασε έως και 69,7%
Στα ύψη η τηλεθέαση του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ απέναντι στη Φινλανδία - Έφτασε έως και 69,7%
Η προσπάθεια των Ελλήνων παικτών που οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 51,5% και στο δυναμικό κοινό 50%
Ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση σημείωσε στην ΕΡΤ1 ο θρίαμβος της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ επί της Φινλανδίας την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.
Η προσπάθεια των Ελλήνων παικτών που οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ1, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 51,5% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 50%.
Στους άντρες 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 69,7%, ενώ σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 83%. Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.700.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.753.000.
Μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για τον τελικό του Eurobasket 2025. Ο αγώνας Γερμανία-Τουρκία που μετέδωσε απευθείας η ΕΡΤ1 από τη Ρίγα της Λετονίας, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού 35,8% και στο δυναμικό κοινό 35%. Στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης του Τελικού άγγιξε το 46,5%.
Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας με 23% στο σύνολο και 22,7% στο δυναμικό κοινό (18-54).
Υψηλή τηλεθέαση σημείωσαν και οι αθλητικές εκπομπές της ΕΡΤ1. Η post game εκπομπή, που μεταδόθηκε μετά από τον αγώνα Ελλάδα-Φινλανδία σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,5% και στο δυναμικό κοινό 22%. Η «Αθλητική Κυριακή» κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,6% στο σύνολο, ενώ στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε το 29%.
Η προσπάθεια των Ελλήνων παικτών που οδήγησε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ1, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 51,5% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 50%.
Στους άντρες 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης εκτοξεύτηκε στο εντυπωσιακό 69,7%, ενώ σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 83%. Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.700.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.753.000.
Μεγάλο ήταν και το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού για τον τελικό του Eurobasket 2025. Ο αγώνας Γερμανία-Τουρκία που μετέδωσε απευθείας η ΕΡΤ1 από τη Ρίγα της Λετονίας, σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού 35,8% και στο δυναμικό κοινό 35%. Στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης του Τελικού άγγιξε το 46,5%.
Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας με 23% στο σύνολο και 22,7% στο δυναμικό κοινό (18-54).
Υψηλή τηλεθέαση σημείωσαν και οι αθλητικές εκπομπές της ΕΡΤ1. Η post game εκπομπή, που μεταδόθηκε μετά από τον αγώνα Ελλάδα-Φινλανδία σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,5% και στο δυναμικό κοινό 22%. Η «Αθλητική Κυριακή» κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 17,6% στο σύνολο, ενώ στο ανδρικό κοινό, 18 έως 34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε το 29%.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα