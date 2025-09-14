Σπανούλης: Το μετάλλιο αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες

Ο Σπανούλης αφιέρωσε το μετάλλιο «σε όλη την Ελλάδα, εδώ και στην ξενιτιά», μιλώντας για μια ομάδα «μια γροθιά» που αντέδρασε μετά την κακή βραδιά με την Τουρκία και λύτρωσε τη χώρα στον μικρό τελικό με τη Φινλανδία