Eurobasket 2025: Το γαλανόλευκο πάρτι στα αποδυτήρια της Εθνικής - Δείτε βίντεο
Υπό τους ήχους «Ελλάς ολέ, ολέ» οι Έλληνες διεθνείς ξέσπασαν στα αποδυτήρια για την κατάκτηση του χάλκινου μετάλλιου
Το ήθελαν όσο τίποτα άλλο για να δώσουν τέλος στα 16 χρόνια ξηρασίας και το απόλαυσαν με την ψυχή τους.
Λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων στην Εθνική μπάσκετ μετά τη νίκη της με 92-89 επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025, οι Έλληνες διεθνείς, όλο το στάφ και οι εκπρόσωποι της διοίκησης βρέθηκαν στα αποδυτήρια και εκεί ήρθε το ξέσπασμα.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο άνοιξε την πρώτη σαμπάνια κι αυτό ήταν το έναυσμα για να αρχίσει το πάρτι!
«Ελλάς ολέ, ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ» τραγουδούσαν με όσο φωνή είχαν μέσα τους, χορεύοντας και αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον, με τον Λαρεντζάκη να ρίχνει και αρκετές σφαλιάρες στον Γιάννη.
Κι αφού ηρέμησαν για ελάχιστα δευτερόλεπτα, ήρθε και η ώρα της αποθέωσης για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου ξεκίνησε να τον μπουγελώνει και όλοι φώναζαν ρυθμικά το όνομα του με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να απολαμβάνει τη στιγμή....
