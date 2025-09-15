Πάολα για Άννα Βίσση: Γέμισε το Καλλιμάρμαρο, της αξίζει
GALA
Πάολα Άννα Βίσση Καλλιμάρμαρο

Πάολα για Άννα Βίσση: Γέμισε το Καλλιμάρμαρο, της αξίζει

Η τραγουδίστρια σχολίασε τις δύο sold out συναυλίες της συναδέλφου της στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Πάολα για Άννα Βίσση: Γέμισε το Καλλιμάρμαρο, της αξίζει
Γεωργία Κοτζιά
Ένα αποθεωτικό σχόλιο για τις δύο sold out συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο έκανε η Πάολα, δηλώνοντας πως της αξίζει η επιτυχία και η τόσο μεγάλη προσέλευση του κόσμου.

Η Άννα Βίσση πραγματοποίησε δύο μεγάλες συναυλίες το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή με περισσότερους από 130.000 θεατές να βρίσκονται συνολικά και τις δύο ημέρες στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η Πάολα έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, και μεταξύ άλλων είπε για τη συνάδελφό της: «Γέμισε το Καλλιμάρμαρο; Εντάξει ρε παιδιά, η Βίσση είναι, της αξίζει, της πρέπει, της ταιριάζει».

Δείτε το βίντεο


Οι δύο sold out εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Πάνω από 130.000 θεατές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να απολαύσουν την Άννα Βίσση, η οποία παρουσίασε δύο ξεχωριστές συναυλίες για τους θαυμαστές της.

Όπως και το Σάββατο, έτσι και την Κυριακή, πλήθος κόσμου άρχισε να συρρέει στο Καλλιμάρμαρο από νωρίς το απόγευμα για να παρακολουθήσει τις δύο sold out συναυλίες. Η ερμηνεύτρια επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά τη σχέση αγάπης που την ενώνει με το κοινό της. Από τις κλασικές μπαλάντες μέχρι τα πιο εκρηκτικά κομμάτια της, η ενέργεια και η συγκίνηση κυριάρχησαν στο στάδιο.

Δείτε βίντεο από την πρώτη συναυλία

@vissitok

Όταν είσαι η @annavissiofficial και γεμίζεις 2 φορές το Καλλιμάρμαρο με 130.000 θεατές, αφήνεις τους άλλους να αναρωτιούνται πόσο είσαι, πώς το κάνεις και άλλα τέτοια! 👑 @fannatics #VissiTok #TikTokGR #AnnaVissi #VissiKallimarmaro #ΑπολυτηΕλληνιδαΣταρ

♬ original sound - vissitok
Κλείσιμο
@vasilis_karam1

Η Άννα Βίσση σε μια μαγική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο στάδιο . . . #annavissi #kalimarmaro #μπεςφοργιουγαμω #drone #ανναβισση

♬ Ola Gia Ola - Anna Vissi
Δείτε βίντεο από τη δεύτερη συναυλία

@cotsiosav03

Απλά τι ζήσαμε vol 2 ✨️ #VissiKallimarmaro #annavissi #βισση #fyp #fy

♬ original sound - cotsiosav

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη

Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο

Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας  προστασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης