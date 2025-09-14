Άννα Βίσση: Το σχόλιο που έκανε από το Καλλιμάρμαρο για την 24ωρη λειτουργία του μετρό - Δείτε το βίντεο
Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας με εκείνη να κάνει ένα σχόλιο για τη μετακίνησή τους
Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, με την τραγουδίστρια να κάνει ένα σχόλιο από τη σκηνή για την 24ωρη λειτουργία του μετρό.
Η συναυλία της τραγουδίστριας συνέπεσε με την πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό, του τραμ και των λεωφορείων τα Σάββατα, κάτι που η ίδια δεν παρέλειψε να σχολιάσει από τη σκηνή.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, αποτυπώνεται η στιγμή που η Άννα Βίσση απευθύνθηκε στο κοινό της ρωτώντας πόσοι ήταν εκείνοι που σκόπευαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους με το μετρό, με τους θαυμαστές να αντιδρούν ενθουσιασμένοι.
«Θέλω να σας πω κάτι, πολλά θέλω να σας πω αλλά είναι και η ώρα περασμένη, ευτυχώς το μετρό αργεί σήμερα. Πόσοι θα φύγετε με μετρό;», είπε χαρακτηριστικά, με τον κόσμο να φωνάζει δυνατά, δείχνοντας ότι δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θα αξιοποιούσαν το νέο μέτρο για τη μετακίνησή τους.
