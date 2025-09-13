Η Μαράια Κάρεϊ θα δώσει συναυλία σε μια πλωτή σκηνή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου
Η εμφάνισή της θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τις συνεχείς προσπάθειες διατήρησης του τροπικού δάσους
Η Μαράια Κάρεϊ πρόκειται να συμμετάσχει σε συναυλία σε μια πλωτή σκηνή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου σε μία προσπάθεια να επιστήσει την προσοχή στην κλιματική κρίση.
Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, η Κάρεϊ θα τραγουδήσει στη συναυλία «Amazônia Live – Today and Always» και θα εμφανιστεί σε μια ιδιαίτερη σκηνή στον ποταμό Γκουαμά στη Βραζιλία για να ευαισθητοποιήσει τους θαυμαστές της σχετικά με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διατήρηση του τροπικού δάσους.
Το ηλιοβασίλεμα του Αμαζονίου θα αποτελέσει το φόντο για την παράσταση της Μαράια Κάρεϊ. Η σκηνή σχεδιάζεται με πηγή έμπνευσης το λουλούδι σύμβολο της περιοχής, τη Βικτώρια του Αμαζονίου, ένας είδος νούφαρου. Στη συναυλία θα εμφανιστούν επίσης καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν την τοπική κουλτούρα της πολιτείας Παρά, συμπεριλαμβανομένων των Ντόνα Ονέτε, Ζοέλμα και Γκάμπι Αμάραντος.
Το live θα πραγματοποιηθεί δύο μήνες πριν από την 30η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30) στο Μπελέμ της Βραζιλίας σε μια προσπάθεια να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας της περιοχής.
«Καθώς η διάσκεψη πραγματοποιείται τον Νοέμβριο» ανέφεραν οι διοργανωτές, «η συναυλία Amazônia Live – Today and Always with Mariah Carey αναδεικνύει την ανάγκη να διατηρηθεί το δάσος προστατεύοντας τους αυτόχθονες πληθυσμούς του, ενθαρρύνοντας τη βιοοικονομία, αποκαθιστώντας τις υποβαθμισμένες εκτάσεις και αναδασώνοντας – συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια πρόκληση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα».
Mariah Carey is set to perform on a floating stage in the Amazon Rainforest on September 17th.— Pop Crave (@PopCrave) September 11, 2025
‘Amazônia Live – Today and Always’ will raise awareness around protecting the natural world and Amazon Rainforest. pic.twitter.com/zqhCjIFPLI
