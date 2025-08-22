Η Μαράια Κάρεϊ θα λάβει τιμητική διάκριση στην τελετή των MTV Video Music Awards

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
MTV Video Music Αwards Μαράια Κάρεϊ

Θα λάβει το βραβείο «Video Vanguard» για τη συμβολή και την επιρροή της στα μουσικά βίντεο και την ποπ κουλτούρα

Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδήσει και θα λάβει ειδική τιμητική διάκριση στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2025. Το MTV ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου την Πέμπτη 21 Aυγούστου ότι η τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει ένα ποτ πουρί από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και θα λάβει το βραβείο Video Vanguard (Μουσικό Βραβείο Πρωτοπορίας στην τέχνη των βίντεο κλιπ) στην τελετή των VMAs τον Σεπτέμβριο.

Με το βραβείο αναγνωρίζεται η συμβολή και η επιρροή του καλλιτέχνη στα μουσικά βίντεο και την ποπ κουλτούρα. Τις προηγούμενες χρονιές η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στις Κέιτι Πέρι, Νίκι Μινάζ, Τζάνετ Τζάκσον, Σακίρα, Τζένιφερ Λόπεζ κ.ά. Ο LL Cool J, που τιμήθηκε με το βραβείο Video Vanguard το 1997, θα είναι ο παρουσιαστής της φετινής τελετής απονομής των VMAs στις 7 Σεπτεμβρίου στο UBS Arena στη Νέα Υόρκη.

Η Μαράια Κάρεϊ έκανε το ντεμπούτο της ως ερμηνεύτρια στα VMAs με το «Emotions» το 1991 και είναι υποψήφια φέτος για το βραβείο Καλύτερο R&B Τραγούδι για το «Type Dangerous». Η τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει το 16ο άλμπουμ της «Here for It All» στις 26 Σεπτεμβρίου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

