Αντώνης Κρόμπας: Με έχει αλλάξει ο γιος μου, ένα παιδί σε φέρνει κατευθείαν σε δεύτερο πλάνο
Αντώνης Κρόμπας: Με έχει αλλάξει ο γιος μου, ένα παιδί σε φέρνει κατευθείαν σε δεύτερο πλάνο
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξη του ηθοποιού
Στον γιο του αναφέρθηκε ο Αντώνης Κρόμπας, δηλώνοντας πως η παρουσία του στη ζωή του τον έχει αλλάξει πολύ. Όπως είπε ο ηθοποιός, η έλευση ενός παιδιού βάζει τον γονιό απευθείας σε δεύτερη μοίρα.
«Ο γιος μου είναι δέκα ετών. Με έχει αλλάξει ο γιος μου, ένα παιδί σε φέρνει κατευθείαν σε δεύτερο πλάνο. Με έχει γκουγκλάρει ο γιος μου και μου είχε πει “πόσο χοντρός ήσουν;”. Σχολιάζει τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Κρόμπας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τη συνεργασία του με τον Λευτέρη Ελευθερίου στο θέατρο. «Η παράσταση “Σύμφωνο επιβίωσης” διανύει την έβδομη χρονιά της. Το κοινό στην παράσταση γελάει πολύ με το θέμα που ανοίγουμε για τη σχέση των δύο φίλων. Με το κοινό στην παράσταση έχουμε διάδραση, παίρνουμε μια ατάκα από το κοινό και τη συνεχίζουμε. Σε ένα κομμάτι της παράστασης πηγαίνω στον κόσμο και τους πειράζω», επισήμανε εκείνος.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Πέρα από την επαγγελματική τους σχέση όμως, ο Αντώνης Κρόμπας στάθηκε και στη φιλία τους, αποκαλύπτοντας ένα απρόοπτο που τους είχε συμβεί, ενώ ετοιμάζονταν να ανέβουν στη σκηνή. «Στην Κύθνο κλειδωθήκαμε σε ένα καμαρίνι την ώρα που έπρεπε να κάνουμε γρήγορη αλλαγή ρούχων για την παράσταση. Η φιλία με τον Λευτέρη Ελευθερίου προέκυψε στην πορεία της δουλειάς. Ως συνεργάτες ξεκινήσαμε. Η καλή συνεργασία είναι βασική για το χώρο μας», σημείωσε.
«Ο γιος μου είναι δέκα ετών. Με έχει αλλάξει ο γιος μου, ένα παιδί σε φέρνει κατευθείαν σε δεύτερο πλάνο. Με έχει γκουγκλάρει ο γιος μου και μου είχε πει “πόσο χοντρός ήσουν;”. Σχολιάζει τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Κρόμπας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τη συνεργασία του με τον Λευτέρη Ελευθερίου στο θέατρο. «Η παράσταση “Σύμφωνο επιβίωσης” διανύει την έβδομη χρονιά της. Το κοινό στην παράσταση γελάει πολύ με το θέμα που ανοίγουμε για τη σχέση των δύο φίλων. Με το κοινό στην παράσταση έχουμε διάδραση, παίρνουμε μια ατάκα από το κοινό και τη συνεχίζουμε. Σε ένα κομμάτι της παράστασης πηγαίνω στον κόσμο και τους πειράζω», επισήμανε εκείνος.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα