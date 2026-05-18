Θρίλερ στην Κάλυμνο: Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι
ΕΛΛΑΔΑ
Κάλυμνος Νεκρός

Θρίλερ στην Κάλυμνο: Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι

Ο άνδρας εντοπίστηκε  στο λιμάνι της Καλύμνου το βράδυ της Κυριακής - Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Θρίλερ στην Κάλυμνο: Νεκρός άνδρας με τραύματα από μαχαίρι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5) ένας άνδρας ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη έναν άνδρα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας κατέληξε στη θάλασσα, ενώ ο κυβερνήτης του αλιευτικού ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο κυβερνήτης του σκάφους συνελήφθη, ενώ το Λιμενικό διενεργεί έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες, οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης