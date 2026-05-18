ΤτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα άνω του 1 δισ. ευρώ στο α’ τετράμηνο του έτους
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 22,451 δισ. ευρώ και οι δαπάνες σε 21,6 δισ. ευρώ
Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,013 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,874 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τις καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 22,451 δισ. ευρώ, από 22,232 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 21,6 δισ. ευρώ, από 19,796 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.
