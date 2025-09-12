Η Αΐο Εντεμπίρι ολοκλήρωσε το σενάριο για την επιστροφή της παιδικής τηλεοπτικής σειράς «Μπάρνι»

Μπάρνι».

Αΐο Εντεμπίρι ολοκλήρωσε το σενάριο για την επερχόμενη live-action εκδοχή της παιδικής τηλεοπτικής σειράς «».

Όπως αναφέρει το «InSneider», το σενάριο χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικό» και στοχεύει να «αναβιώσει τη μαγεία» για μια γενιά που μεγάλωσε βλέποντας την αρχική σειρά του PBS.Ο μωβ δεινόσαυρος έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο το 1992 και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας και ένα σύμβολο για εκατομμύρια παιδιά.Η πλοκή της φιλόδοξης παραγωγής φέρεται ότι θα ακολουθήσει «μια παρέα που εισέρχεται μαγικά στον κόσμο του Μπάρνι αφού ανακαλύψει ένα παλιό επεισόδιο της σειράς».Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντάνιελ Καλούγια, ο οποίος έχει εμπλακεί με το πολυαναμενόμενο πρότζεκτ από το 2019, θα έχει χρέη παραγωγού μέσω της εταιρίας του, 59% Productions, σε συνεργασία με τις Ρόμπι Μπρένερ και Ρόουαν Ράιλεϊ.Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός σύντομα θα πρωταγωνιστήσει σε δύο χολιγουντιανές παραγωγές. Στο «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο, που θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου, και στο «Ella McCay» του Τζέιμς Λ. Μπρουκς, το οποίο θα προβληθεί στους κινηματογράφους ανήμερα των Χριστουγέννων.: Shutterstock