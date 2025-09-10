Ούρσουλα Κορμπερό: Η «Τόκιο» του «La Casa De Papel» είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί

Ούρσουλα Κορμπερό , η «Τόκιο» του «La Casa De Papel» ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έγκυος είναι ηΗ Ισπανίδα ηθοποιός αποκάλυψε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον επί σειρά ετών σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν.Συγκεκριμένα, ανάρτησε μία εικόνα της στο Instagram ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά. Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της σχολίασε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης».Πριν επιβεβαιώσει δημόσια την εγκυμοσύνη της, η Κορμπερό είχε μιλήσει για τις σκέψεις της γύρω από τη μητρότητα. Σε συνέντευξή της στη «Vogue España» τον Αύγουστο του 2023 είχε δηλώσει: «Πάντα με φανταζόμουν ως μια πολύ νέα μητέρα, αλλά συνειδητοποιείς ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και τα χρόνια περνούν», εξηγώντας πώς η επαγγελματική της πορεία και οι απαιτήσεις της ζωής αναδιαμόρφωσαν την αρχική της επιθυμία.Η σχέση της Ούρσουλα Κορμπερό με τον Τσίνο Νταρίν ξεκίνησε το 2016, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ισπανικής σειράς «La Embajada». Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, προστατεύοντας τον δεσμό του.