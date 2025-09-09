Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Σαμ Γουόρθινγκτον για Ζόε Σαλντάνα: Είναι σαν αδερφή μου, είναι πολύ περίεργο που γυρίζουμε ερωτικές σκηνές μαζί
Σαμ Γουόρθινγκτον για Ζόε Σαλντάνα: Είναι σαν αδερφή μου, είναι πολύ περίεργο που γυρίζουμε ερωτικές σκηνές μαζί
Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται το ζευγάρι στη σειρά ταινιών Avatar, με τη φιλία τους να μετρά σχεδόν είκοσι χρόνια
Μπορεί ο Σαμ Γουόρθινγκτον και η Ζόε Σαλντάνα να υποδύονται το ζευγάρι στο κινηματογραφικό σύμπαν του Avatar, στην πραγματικότητα όμως η σχέση τους είναι σχεδόν αδερφική. Η φιλία τους μετρά περίπου δύο δεκαετίες, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η συνεργασία τους για το δημοφιλές franchise του Τζέιμς Κάμερον, με τον 49χρονο ηθοποιό να δηλώνει πως το δέσιμό τους τον κάνει να νιώθει παράξενα, όταν γυρίζουν μαζί ερωτικές σκηνές.
«Είναι σαν αδερφή μου. Είναι πολύ περίεργο που γυρίζουμε ερωτικές σκηνές μαζί», είπε στο περιοδικό PEOPLE κατά τη διάρκεια του 50ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.
Ο Σαμ Γουόρθινγκτον δεν έκρυψε επίσης την περηφάνια του για τη βράβευση της φίλης και συναδέλφου του με Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου τον περασμένο Μάρτιο για την ερμηνεία της στην ταινία «Emilia Pérez». «Ήμουν εξαιρετικά περήφανος», είπε χαρακτηριστικά ο Αυστραλός ηθοποιός. Θυμήθηκε μάλιστα ότι πριν από την τελετή των Όσκαρ είχε στείλει στη Σαλντάνα μήνυμα. «Ναι, αυτό είναι. Πάμε», της είχε γράψει.
Τόνισε επίσης πως η Σαλντάνα δούλεψε σκληρά για να πετύχει τη συγκεκριμένη διάκριση. «Δούλεψε πάρα πολύ γι’ αυτό, και στο πλατό και εκτός. Νομίζω ότι αξίζει τα πάντα. Την αγαπώ», πρόσθεσε.
Ο Γουόρθινγκτον και η Σαλντάνα είναι φίλοι εδώ και περίπου είκοσι χρόνια, από τότε που συναντήθηκαν τυχαία σε μπαρ ξενοδοχείου το 2006, πριν από το δοκιμαστικό για το Avatar. Όπως είχε πει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Ζήτησα από τον Τζέιμς Κάμερον να γνωρίσω το άτομο που ήθελε για τον ρόλο της Νεϊτίρι γιατί θα με βοηθούσε να πάρω τον ρόλο. Γνώρισα τη Ζόι, φάνηκε να τη γοητεύω, και μετά έμαθα ότι δεν καταλάβαινε τίποτα απ’ όσα έλεγα λόγω της προφοράς μου».
Φωτογραφία: Shutterstock
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
«Είναι σαν αδερφή μου. Είναι πολύ περίεργο που γυρίζουμε ερωτικές σκηνές μαζί», είπε στο περιοδικό PEOPLE κατά τη διάρκεια του 50ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.
Ο Σαμ Γουόρθινγκτον δεν έκρυψε επίσης την περηφάνια του για τη βράβευση της φίλης και συναδέλφου του με Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου τον περασμένο Μάρτιο για την ερμηνεία της στην ταινία «Emilia Pérez». «Ήμουν εξαιρετικά περήφανος», είπε χαρακτηριστικά ο Αυστραλός ηθοποιός. Θυμήθηκε μάλιστα ότι πριν από την τελετή των Όσκαρ είχε στείλει στη Σαλντάνα μήνυμα. «Ναι, αυτό είναι. Πάμε», της είχε γράψει.
Sam Worthington 'Extremely Proud' to See 'Sister' Zoe Saldaña Win Oscar: 'She Deserves Everything' (Exclusive) https://t.co/AhpOQpY5d6— People (@people) September 9, 2025
Ο Γουόρθινγκτον και η Σαλντάνα είναι φίλοι εδώ και περίπου είκοσι χρόνια, από τότε που συναντήθηκαν τυχαία σε μπαρ ξενοδοχείου το 2006, πριν από το δοκιμαστικό για το Avatar. Όπως είχε πει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Ζήτησα από τον Τζέιμς Κάμερον να γνωρίσω το άτομο που ήθελε για τον ρόλο της Νεϊτίρι γιατί θα με βοηθούσε να πάρω τον ρόλο. Γνώρισα τη Ζόι, φάνηκε να τη γοητεύω, και μετά έμαθα ότι δεν καταλάβαινε τίποτα απ’ όσα έλεγα λόγω της προφοράς μου».
Φωτογραφία: Shutterstock
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα