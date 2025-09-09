Ο Ντουέιν Τζόνσον συνεργάζεται ξανά με τον Μπένι Σάφντι στη νέα του ταινία - Θα υποδυθεί έναν ιδιότροπο 70χρονο
Ο Ντουέιν Τζόνσον συνεργάζεται ξανά με τον Μπένι Σάφντι στη νέα του ταινία - Θα υποδυθεί έναν ιδιότροπο 70χρονο
Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί έχω την ευκαιρία να μεταμορφωθώ ξανά, όπως έκανα στο «Smashing Machine», δήλωσε ο 53χρονος ηθοποιός
Ο Ντουέιν Τζόνσον ετοιμάζεται για μία ακόμη αλλαγή στην εμφάνισή του για τις ανάγκες του νέου ρόλου. Αφού πρωταγωνίστησε στην επερχόμενη ταινία της A24, «The Smashing Machine», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπένι Σάφντι, ο «The Rock» θα συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη για το νέο του πρότζεκτ.
«Θα κάνουμε μια ταινία που ονομάζεται "Lizard Music" και θα βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του Ντάνιελ Πίνκγουοτερ», αποκάλυψε σε συζήτηση που συμμετείχε στο πλαίσιο του 50ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.
Ο ρόλος του, όπως εξήγησε ο Τζόνσον, αφορά «έναν πολύ ιδιότροπο και εκκεντρικό 70άρη που ονομάζεται Chicken Man. Και ο καλύτερός του φίλος είναι... ένα κοτόπουλο».
Καθώς το κοινό του Φεστιβάλ γελούσε, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί έχω την ευκαιρία να μεταμορφωθώ ξανά, όπως έκανα στο "Smashing Machine". Ανυπομονώ».
O χολιγουντιανός σταρ επιβεβαίωσε ότι τώρα προσπαθεί να χάσει βάρος ενόψει της ταινίας «Lizard Music». Για τον ρόλο του Chicken Man, αστειεύτηκε ότι τρώει «λιγότερο κοτόπουλο». «Είμαι στη φάση που προσπαθώ να χάσω κιλά. Έχω ακόμα πολύ δρόμο», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Dwayne Johnson Says Weight Loss Is for New Acting Role; He's Playing a 70-Year-Old Man Whose Best Friend Is a Chicken: 'I Still Have a Long Way to Go' https://t.co/LiUqrq4T2l— Variety (@Variety) September 8, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
