Γιατί δεν μέτρησε το γκολ του Μύθου μετά το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη στο ΠΑΟΚ-Αντερλεχτ, τι ισχύει σύμφωνα με τον νέο κανονισμό
Γιατί δεν μέτρησε το γκολ του Μύθου μετά το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη στο ΠΑΟΚ-Αντερλεχτ, τι ισχύει σύμφωνα με τον νέο κανονισμό
Ο δικέφαλος του Βορρά είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης με πέναλτι του Μιχαηλίδη, ωστόσο τον νίκησε ο τερματοφύλακας της βέλγικης ομάδας
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον πρώτο αγώνα της σειράς για τα προκριματικά του Europa Leaugue. Ο δικέφαλος του Βορρά δέχθηκε γκολ με το «καλημέρα» μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Στη συνέχεια είχε την ευκαιρία στο 36ο λεπτό να ισοφαρίσει με πέναλτι του Μιχαηλίδη, ωστόσο τον νίκησε ο τερματοφύλακας της βέλγικης ομάδας. Τότε συνέβη μία φάση, η οποία συζητήθηκε αρκετά και ενδεχομένως να μπέρδεψε πολλούς φιλάθλους.
Ο Μύθου (με τη φανέλα 56) πήρε το ριμπάουντ μετά την απόκρουση και σκόραρε, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε. Συγκεκριμένα, στο ριπλέι της φάσης πριν γίνει η εκτέλεση ο νεαρός επιθετικός φαίνεται να κάνει άλμα για να κερδίσει μέτρα χωρίς να πατάει στην περιοχή.
Το Referee Channel πήρε επίσημη θέση για την συγκεκριμένη φάση εξηγώντας τον λόγο που ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που ισχύει το τέρμα δεν μετράει, καθώς παίζει ρόλο το που βρίσκεται το σώμα και όχι μόνο αν πατάει στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι με τον προηγούμενο κανονισμό, το γκολ θα ίσχυε κανονικά και ο Δικέφαλος θα είχε ισοφαρίσει σε 1-1. Για παράδειγμα ο Ζίβκοβιτς, που πατάει έξω από την περιοχή τη στιγμή της εκτέλεσης, βρίσκεται στο σωστό σημείο σε αντίθεση με τον νεαρό φορ.
Ο Μύθου (με τη φανέλα 56) πήρε το ριμπάουντ μετά την απόκρουση και σκόραρε, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε. Συγκεκριμένα, στο ριπλέι της φάσης πριν γίνει η εκτέλεση ο νεαρός επιθετικός φαίνεται να κάνει άλμα για να κερδίσει μέτρα χωρίς να πατάει στην περιοχή.
Το Referee Channel πήρε επίσημη θέση για την συγκεκριμένη φάση εξηγώντας τον λόγο που ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που ισχύει το τέρμα δεν μετράει, καθώς παίζει ρόλο το που βρίσκεται το σώμα και όχι μόνο αν πατάει στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι με τον προηγούμενο κανονισμό, το γκολ θα ίσχυε κανονικά και ο Δικέφαλος θα είχε ισοφαρίσει σε 1-1. Για παράδειγμα ο Ζίβκοβιτς, που πατάει έξω από την περιοχή τη στιγμή της εκτέλεσης, βρίσκεται στο σωστό σημείο σε αντίθεση με τον νεαρό φορ.
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