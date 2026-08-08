«Στα χαρακώματα» Ισπανία και Ιταλία για τη Σένγκεν: Η Μαδρίτη απαντά με ελέγχους, ανυποχώρητη η Μελόνι
«Στα χαρακώματα» Ισπανία και Ιταλία για τη Σένγκεν: Η Μαδρίτη απαντά με ελέγχους, ανυποχώρητη η Μελόνι
Από χθες το βράδυ, οι ισπανικές αρχές πραγματοποιούν ελέγχους στους επιβάτες αεροσκαφών και πλοίων που φθάνουν από την Ιταλία
Η διπλωματική σύγκρουση μεταξύ Ρώμης και Μαδρίτης κορυφώνεται. Από χθες το βράδυ, οι ισπανικές αρχές πραγματοποιούν ελέγχους στους επιβάτες αεροσκαφών και πλοίων που φθάνουν από την Ιταλία.
Πρόκειται για απάντηση στην προσωρινή αναστολή της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία, την οποία αποφάσισε η κυβέρνηση Μελόνι την 1η Αυγούστου, αμέσως μετά το ξέσπασμα της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Η Ισπανία κατήγγειλε αμέσως ότι η ιταλική αυτή πρωτοβουλία κινείται εκτός του αναγκαίου ευρωπαϊκού πνεύματος αλληλεγγύης και ζήτησε χθες την άμεση κατάργηση του μέτρου.
Η αντίδραση της ιταλικής κυβερνητικής συμμαχίας, ωστόσο, ήταν αρνητική: «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα και επιβολές από το εξωτερικό. Η παύση της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο», ήταν η απάντηση που δόθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία είναι η μόνη χώρα της Ένωσης που προχώρησε στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας πολιτών με την Ισπανία.
Η Ρώμη δεν κατάφερε να επιβάλει τη στροφή που επιθυμούσε, με τη δημιουργία κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Αφρική και την Ασία και η κυβέρνηση Σάντσεθ περνά τώρα στην αντεπίθεση, καθώς θεωρεί ότι «η στάση της Ιταλίας πλήττει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των Ισπανών πολιτών».
Σύμφωνα με τον Τύπο, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Αντόνιο Ταγιάνι, προσπάθησε να πείσει την Τζόρτζια Μελόνι να ρίξει τους τόνους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Και άλλες μεσογειακές χώρες, σε άτυπες επαφές τους με την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τους συνεργάτες της, φέρονται να υπογράμμισαν ότι η προσωρινή αναστολή ισχύος της Συμφωνίας Σένγκεν δεν αποτελεί την κατάλληλη οδό, καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν στο μέλλον θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει νέες, παρόμοιες κρίσεις.
Είναι σαφές ότι η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας προσπαθεί να εκμεταλλευθεί πολιτικά τη συγκεκριμένη συγκυρία, προκειμένου να δείξει στους ψηφοφόρους της ότι καταπολεμά με σκληρότητα την παράτυπη μετανάστευση. Η αντιπολίτευση, όμως, την κατηγορεί ότι έχασε μια πολύτιμη ευκαιρία να ενισχύσει τη συνεργασία και το πνεύμα αμοιβαίας στήριξης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα, δε, με το τελευταίο γκάλοπ της εταιρείας Winpoll, τα Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι δεν ξεπερνούν σε αυτή τη φάση το 25,3% στην πρόθεση ψήφου. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας τριετίας.
Πρόκειται για απάντηση στην προσωρινή αναστολή της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία, την οποία αποφάσισε η κυβέρνηση Μελόνι την 1η Αυγούστου, αμέσως μετά το ξέσπασμα της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα. Η Ισπανία κατήγγειλε αμέσως ότι η ιταλική αυτή πρωτοβουλία κινείται εκτός του αναγκαίου ευρωπαϊκού πνεύματος αλληλεγγύης και ζήτησε χθες την άμεση κατάργηση του μέτρου.
Η αντίδραση της ιταλικής κυβερνητικής συμμαχίας, ωστόσο, ήταν αρνητική: «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα και επιβολές από το εξωτερικό. Η παύση της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο», ήταν η απάντηση που δόθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία είναι η μόνη χώρα της Ένωσης που προχώρησε στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας πολιτών με την Ισπανία.
Πολιτικό μπρα ντε φερΠρόκειται, ουσιαστικά, για ένα πολιτικό μπρα ντε φερ. Η συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης, την περασμένη Τρίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι χώρες-μέλη βρίσκονται στο πλευρό της Ισπανίας.
Η Ρώμη δεν κατάφερε να επιβάλει τη στροφή που επιθυμούσε, με τη δημιουργία κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Αφρική και την Ασία και η κυβέρνηση Σάντσεθ περνά τώρα στην αντεπίθεση, καθώς θεωρεί ότι «η στάση της Ιταλίας πλήττει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των Ισπανών πολιτών».
Πιέσεις από άλλες μεσογειακές χώρες
Σύμφωνα με τον Τύπο, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Αντόνιο Ταγιάνι, προσπάθησε να πείσει την Τζόρτζια Μελόνι να ρίξει τους τόνους, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Και άλλες μεσογειακές χώρες, σε άτυπες επαφές τους με την Ιταλίδα πρωθυπουργό και τους συνεργάτες της, φέρονται να υπογράμμισαν ότι η προσωρινή αναστολή ισχύος της Συμφωνίας Σένγκεν δεν αποτελεί την κατάλληλη οδό, καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν στο μέλλον θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει νέες, παρόμοιες κρίσεις.
Πτώση για τη Μελόνι στις δημοσκοπήσεις
Είναι σαφές ότι η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας προσπαθεί να εκμεταλλευθεί πολιτικά τη συγκεκριμένη συγκυρία, προκειμένου να δείξει στους ψηφοφόρους της ότι καταπολεμά με σκληρότητα την παράτυπη μετανάστευση. Η αντιπολίτευση, όμως, την κατηγορεί ότι έχασε μια πολύτιμη ευκαιρία να ενισχύσει τη συνεργασία και το πνεύμα αμοιβαίας στήριξης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα, δε, με το τελευταίο γκάλοπ της εταιρείας Winpoll, τα Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι δεν ξεπερνούν σε αυτή τη φάση το 25,3% στην πρόθεση ψήφου. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό της τελευταίας τριετίας.
Πτώση καταγράφουν και οι κυβερνητικοί σύμμαχοι της Λέγκας και της Φόρτσα Ιτάλια, ενώ, αντιθέτως, το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι συνεχίζει να ενισχύεται και συγκεντρώνει πλέον το 7,8% των προτιμήσεων των ερωτηθέντων.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν, σε μια πρώτη ανάγνωση, ότι οι Ιταλοί εξακολουθούν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα κυρίως σε ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η αύξηση των τιμών των καυσίμων, η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και τα ολοένα ακριβότερα ενοίκια.
Πηγή: Deutsche Welle
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν, σε μια πρώτη ανάγνωση, ότι οι Ιταλοί εξακολουθούν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα κυρίως σε ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η αύξηση των τιμών των καυσίμων, η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και τα ολοένα ακριβότερα ενοίκια.
Πηγή: Deutsche Welle
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