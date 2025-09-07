Τάσος Ξιαρχό: Κάνει γυμνός ηλιοθεραπεία στη Μύκονο - Δείτε φωτογραφίες
Τάσος Ξιαρχό: Κάνει γυμνός ηλιοθεραπεία στη Μύκονο - Δείτε φωτογραφίες
Ο χορευτής και χορογράφος μοιράστηκε στο Instagram υλικό από τις διακοπές του
Στη Μύκονο βρίσκεται ο Τάσος Ξιαρχό, απολαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Ο γνωστός χορευτής και χορογράφος κάνει διακοπές μακριά από την Αθήνα και τη ρουτίνα της και φροντίζει να μοιράζεται υλικό με τους διαδικτυακούς του φίλους.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τάσος Ξιαρχό δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα, που τον δείχνουν να ποζάρει στην άμμο κάνοντας ηλιοθεραπεία.
Ωστόσο, ο Τάσος Ξιαρχό εμφανίζεται γυμνός στα στιγμιότυπα, ενώ είναι ξαπλωμένος μπροστά στη θάλασσα. Ο ίδιος δεν συνόδευσε την ανάρτησή του με κάποια λεζάντα, παρά μόνο έγραψε το μέρος όπου βρέθηκε, που δεν είναι άλλο από την Ελιά στη Μύκονο.
Δείτε φωτογραφίες
