House of Guinness: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς του Στίβεν Νάιτ

Στίβεν Νάιτ Netflix Σειρά Τρέιλερ

Το ιστορικό δράμα αφηγείται την ιστορία της πιο διάσημης δυναστείας ζυθοποιών στην Ευρώπη

Στη δημοσιότητα έδωσε το Netflix, το πρώτο τρέιλερ της δραματικής σειράς «House of Guinness», με την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ δημιουργού του «Peaky Blinders».

Το ιστορικό δράμα διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη και το Δουβλίνο του 19ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Γκίνες, της πιο διάσημης δυναστείας ζυθοποιών στην Ευρώπη.

Η σειρά των οκτώ επεισοδίων ξεκινά μετά τον θάνατο του Μπέντζαμιν Γκίνες, του ανθρώπου που ευθύνεται για την τεράστια επιτυχία της ζυθοποιίας και εστιάζει στα τέσσερα παιδιά του - τους Άρθουρ Έντουαρντ, Αν και Μπεν - που καλούνται να διαχειριστούν την τεράστια αυτοκρατορία που τους άφησε.

Το τρέιλερ της σειράς
House of Guinness | Official Trailer | Netflix

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζέιμς Νόρτον, Ντέρβλα Κίρβαν, Τζακ Γκλίσον, Νίαμ ΜακΚόρμακ, Ντανιέλ Γκάλιγκαν και Σέιμους Ο'Χάρα, μεταξύ άλλων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Τομ Σάνκλαντ και Μούνια Ακλ. Ο Νάιτ εκτός από το σενάριο βρίσκεται και στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τον σκηνοθέτη και τους Κάρεν Γουίλσον, Έλινoρ Ντέι, Μάρτιν Χέινς και Ιβάνα Λόουελ.

Η σειρά «House of Guinness» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου.

