Mad Clip: Η ανάρτηση της αδερφής του, Άσπας, για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του
Ο τράπερ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2021 σε ηλικία 34 ετών
Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, από τον θάνατο του Mad Clip που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το 2021 σε ηλικία 34 ετών και η αδερφή του, Άσπα, έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τον τιμήσει.
Η τραγουδίστρια που τα τελευταία χρόνια ακολουθεί τα βήματα του τράπερ στη μουσική σκηνή δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Instagram, υπογραμμίζοντας πόσο έντονη είναι η απουσία του. «Τέσσερα χρόνια σήμερα. Μου λείπεις κάθε μέρα», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε.
Δείτε την ανάρτηση
Μιλώντας σε πρόσφατη συνέντευξή για την απώλεια του Mad Clip, η Άσπα εξομολογήθηκε ότι επιθυμία της είναι να τιμά τη μνήμη του και να τον κάνει περήφανο. «Από τον αδελφό µου µού λείπουν τα πάντα. Αυτό που µε νοιάζει είναι να τιμώ πάντα τη μνήμη του Mad Clip και να τον κάνω περήφανο. […] Η μουσική για µένα είναι η ψυχοθεραπεία µου. Πάντα είναι η διέξοδός µου, είτε είµαι σε καλή είτε σε άσχημη περίοδο στη ζωή µου. Μου δίνει ζωή και ενέργεια. Η µουσική είναι πραγματικά θεραπευτική», είχε πει στο Secret.
