«Παιδί μου δεν σε γλίτωσα»: Σπαρακτικές στιγμές στο σπίτι του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη
Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο να φορούν λευκά ρούχα - «Όχι μαύρα για τον άγγελο μας»
Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα, όπου νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (06/05) έφτασε η σορός του. Ο 21χρονος έμενε με την οικογένειά του, κοντά στο σημείο που τον εκτέλεσε ο 54χρονος το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα.
Οι γονείς και τα αδέρφια του υποβασταζόμενοι, έκλαιγαν και θρηνούσαν για τον Νικήτα που ήταν ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο. «Παιδί μου δε σε γλίτωσα» φώναζε ο πατέρας του…
Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, από χθες, συγγενείς και φίλοι, βρίσκονταν εκεί για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια που πενθεί και θρηνεί τον άδικο χαμό του 21χρονου.
«Σε περιμένω να γυρίσεις». Σε αυτά τα σπαρακτικά λόγια της αδερφής του Νικήτα Γεμιστού αποτυπώνονται οι τραγικές στιγμές που ζει η οικογένεια του 21χρονου, που δολοφονήθηκε την Τρίτη (05/05) στην Αμμουδάρα, από τον πατέρα του φίλου του, με τον οποίο είχαν εμπλακεί σε τροχαίο και ο οποίος «έσβησε» μετά από μέρες νοσηλείας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, πριν από τρία χρόνια.
Η αδερφή του Νικήτα, με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές, μιλά στον αδερφό της. Δεν τον αποχαιρετά, τον περιμένει: «Εγώ σ΄αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω».
Oι φόβοι της οικογένειας βγήκαν αληθινοί και ο εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Εκλιπαρούσαν εδώ και χρόνια τον Νικήτα να φύγει από την Κρήτη, αφού είχαν καταλάβει πως ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου, που είχε πεθάνει μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και το οποίο οδηγούσε ο 21χρονος, είχε καταρρεύσει ψυχικά και είχε μετατρέψει το πένθος του σε οργή για τον Νικήτα.
Όμως εκείνος δεν ήθελε να αφήσει την οικογένειά του που τόσο αγαπούσε. Και δυστυχώς, τους άφησε βίαια και οριστικά.
Στο πένθος έχει βυθιστεί και ο Χώνος Μυλοποτάμου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, τόπος καταγωγής της οικογένειας του Νικήτα. Εκεί, αύριο Πέμπτη (07/05) συγγενείς φίλοι και συγχωριανοί του 21χρονου θα τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.
Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Πηγή: creta24.gr
