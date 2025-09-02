Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς μαζί στο Κατράκειο - Δείτε βίντεο
Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς μαζί στο Κατράκειο - Δείτε βίντεο

Το ζευγάρι ανέβηκε στη σκηνή στο πλαίσιο της περιοδείας του «Love On Tour»

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς μαζί στο Κατράκειο - Δείτε βίντεο
Μία μεγάλη συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας έδωσαν η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Love On Tour», μία παραγωγή της Panik Live Productions.

Το βράδυ της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι που συμπράττει ξανά επί σκηνής μετά από 28 χρόνια, διασκέδασε τους θαυμαστές του ερμηνεύοντας διαχρονικές επιτυχίες του και ντουέτα.

Δείτε βίντεο από την εμφάνισή τους




Οι δύο καλλιτέχνες θα συναντηθούν ξανά με το αθηναϊκό κοινό, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα εμφανίζονται στο νυχτερινό κέντρο «Αυτοκίνηση».

