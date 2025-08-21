Διονύσης Σχοινάς: Η αφιέρωση στην Καίτη Γαρμπή και το φιλί πάνω στη σκηνή
Διονύσης Σχοινάς: Η αφιέρωση στην Καίτη Γαρμπή και το φιλί πάνω στη σκηνή

Το φετινό καλοκαίρι, το ζευγάρι περιοδεύει τραγουδώντας σε όλη την Ελλάδα

Συνεχίζουν να δείχνουν δημόσια τον έρωτά τους ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή, τόσο μέσα από τα social media, όσο και στις κοινές τους εμφανίσεις στη σκηνή. Το ζευγάρι μπορεί να είναι μαζί 28 ολόκληρα χρόνια, όμως ο έρωτάς τους παραμένει το ίδιο δυνατός.

Το φετινό καλοκαίρι, το ζευγάρι περιοδεύει τραγουδώντας σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια μιας από τις εμφανίσεις, ο Διονύσης Σχοινάς αφιέρωσε την ερμηνεία του στη σύζυγό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ερμήνευσε το κομμάτι «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω» ανταλλάσσοντας στη συνέχεια ένα φιλί στο στόμα με τη σύζυγό του, με το κοινό να τους χειροκροτά.

Διονύσης Σχοινάς: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Καίτη Γαρμπή - Το τρυφερό φιλί πάνω στην σκηνή


