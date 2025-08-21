Διονύσης Σχοινάς: Η αφιέρωση στην Καίτη Γαρμπή και το φιλί πάνω στη σκηνή
Διονύσης Σχοινάς: Η αφιέρωση στην Καίτη Γαρμπή και το φιλί πάνω στη σκηνή
Το φετινό καλοκαίρι, το ζευγάρι περιοδεύει τραγουδώντας σε όλη την Ελλάδα
Συνεχίζουν να δείχνουν δημόσια τον έρωτά τους ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή, τόσο μέσα από τα social media, όσο και στις κοινές τους εμφανίσεις στη σκηνή. Το ζευγάρι μπορεί να είναι μαζί 28 ολόκληρα χρόνια, όμως ο έρωτάς τους παραμένει το ίδιο δυνατός.
Το φετινό καλοκαίρι, το ζευγάρι περιοδεύει τραγουδώντας σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια μιας από τις εμφανίσεις, ο Διονύσης Σχοινάς αφιέρωσε την ερμηνεία του στη σύζυγό του.
Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ερμήνευσε το κομμάτι «Χωρίς εσένα δεν υπάρχω» ανταλλάσσοντας στη συνέχεια ένα φιλί στο στόμα με τη σύζυγό του, με το κοινό να τους χειροκροτά.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
