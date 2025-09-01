Η ομάδα μου δεν χάνει ποτέ, έγραψε ο Ηλίας Βαλάσης ποζάροντας με τη γυναίκα και τα τρία τους παιδιά
Ο ηθοποιός ανάρτησε μία φωτογραφία από τη θάλασσα με τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά
Μία οικογενειακή φωτογραφία από τη θάλασσα με τη σύζυγό του, Δώρα και τα τρία τους παιδιά μοιράστηκε ο Ηλίας Βαλάσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η «ομάδα τους δεν χάνει ποτέ».
Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε το καλοκαίρι, την Κυριακή 31 Αυγούστου με ένα στιγμιότυπο από την παραλία, στο οποίο φαίνεται να απολαμβάνει το νερό με τους δύο γιους του και το μικρότερο μέλος της οικογένειας, την κόρη του.
«Η ομάδα μου δεν χάνει. Ποτέ» σχολίασε ο Ηλίας Βαλάσης στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή του
Πριν από περίπου δύο χρόνια, ο ηθοποιός είχε μιλήσει σε συνέντευξή του για τη στήριξη που λαμβάνει από τη σύζυγό του: «Έχω βρεθεί στο μείον και με έχει βοηθήσει ο Θεός. Η γυναίκα μου έρχεται στις παραστάσεις μου, ξέρει όλα τα κείμενα απέξω. Είναι ο βοηθός μου, ο συνεργάτης μου».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον ρόλο της του στην καθημερινότητα και την ανατροφή των παιδιών τους. «Δεν δουλεύει η γυναίκα μου, μεγαλώνει τα τρία παιδιά μας. Αυτή είναι η δουλειά της. Να βοηθάει εμένα να μπορώ να είμαι αυτό που πρέπει», είπε. Ο Ηλίας Βαλάσης αποκάλυψε ακόμη ότι, αν και αγαπούσε τα παιδιά, δεν είχε φανταστεί ότι θα αποκτήσει δικά του: «Μου άρεσαν πολύ τα παιδάκια αλλά δεν σκέφτηκα ότι θα κάνω δικά μου. Και να τώρα που έχω και μακάρι να είχα δέκα παιδιά».
«Η δουλειά της γυναίκας μου είναι να βοηθάει εμένα να μπορώ να είμαι αυτό που πρέπει»
