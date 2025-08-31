Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Οι φωτογραφίες με το μονόπετρο λίγο πριν τον γάμο τους
GALA
Στέφανος Μιχαήλ Νάταλι Κάτερ

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Οι φωτογραφίες με το μονόπετρο λίγο πριν τον γάμο τους

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει ότι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο τον περασμένο Ιούλιο

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Οι φωτογραφίες με το μονόπετρο λίγο πριν τον γάμο τους
3 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ πόζαραν αγκαλιασμένοι στο Instagram, με τη χορεύτρια να επιδεικνύει το μονόπετρο που της πρόσφερε ο αγαπημένο της. Το ζευγάρι που είχε μοιραστεί την ευχάριστη είδηση του επικείμενου γάμου του με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Ιούλιο δημοσίευσε τα σχετικά στιγμιότυπα μέσα από μια κοινή ανάρτηση.

«Διανύσαμε μακρύ δρόμο, περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, μα φτάσαμε μαζί στο τέρμα! Και εκεί μας περιμένει η αρχή», αναφέρεται στη δημοσίευση που έκαναν από κοινού.

Δείτε τις φωτογραφίες


Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Οι φωτογραφίες με το μονόπετρο λίγο πριν τον γάμο τους
Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Οι φωτογραφίες με το μονόπετρο λίγο πριν τον γάμο τους

Μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο το ζευγάρι είχε ανακοινώσει ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί. Στο κλιπ που είχαν αναρτήσει στο Instagram, η Νάταλι Κάτερ φαίνεται να περιμένει τον Στέφανο Μιχαήλ έξω από μια εκκλησία, με την ίδια να δείχνει τον εκνευρισμό της για την αργοπορία του. Όταν τελικά εκείνος εμφανίζεται, και αφού αυτή πετάει την ανθοδέσμη που της έχει προσφέρει, της παρουσιάζει τις βέρες τους. Το βίντεο κλείνει με τη φράση «ξέρεις την ημερομηνία» (you know the date). Το ζευγάρι ωστόσο δεν είχε αποκαλύψει πότε θα πραγματοποιηθεί το μυστήριο.

Δείτε το βίντεο 


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Μπουρίνια σάρωσαν χθες τη Δυτική Ελλάδα, πάνω από 20.000 κεραυνοί - Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός 28χρονου ομήρου - Η Χαμάς κρατάει ακόμα 48 Ισραηλινούς, μόνο οι 20 είναι ζωντανοί

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης