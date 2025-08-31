Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Οι φωτογραφίες με το μονόπετρο λίγο πριν τον γάμο τους
Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει ότι θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο τον περασμένο Ιούλιο
Λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ πόζαραν αγκαλιασμένοι στο Instagram, με τη χορεύτρια να επιδεικνύει το μονόπετρο που της πρόσφερε ο αγαπημένο της. Το ζευγάρι που είχε μοιραστεί την ευχάριστη είδηση του επικείμενου γάμου του με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Ιούλιο δημοσίευσε τα σχετικά στιγμιότυπα μέσα από μια κοινή ανάρτηση.
«Διανύσαμε μακρύ δρόμο, περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, μα φτάσαμε μαζί στο τέρμα! Και εκεί μας περιμένει η αρχή», αναφέρεται στη δημοσίευση που έκαναν από κοινού.
Μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο το ζευγάρι είχε ανακοινώσει ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί. Στο κλιπ που είχαν αναρτήσει στο Instagram, η Νάταλι Κάτερ φαίνεται να περιμένει τον Στέφανο Μιχαήλ έξω από μια εκκλησία, με την ίδια να δείχνει τον εκνευρισμό της για την αργοπορία του. Όταν τελικά εκείνος εμφανίζεται, και αφού αυτή πετάει την ανθοδέσμη που της έχει προσφέρει, της παρουσιάζει τις βέρες τους. Το βίντεο κλείνει με τη φράση «ξέρεις την ημερομηνία» (you know the date). Το ζευγάρι ωστόσο δεν είχε αποκαλύψει πότε θα πραγματοποιηθεί το μυστήριο.
